Guiso exprés: una comida ideal para pasar el frío polar y los días más helados

Este guiso exprés es una opción práctica para el día a día, porque en pocos pasos podés lograr un plato completo sin necesidad de estar horas en la cocina. Una receta válida para hacerla vegetariana o con alguna proteína animal.

Muchas veces se asocia el guiso con recetas largas, pero lo cierto es que con algunos ingredientes bien elegidos y una buena base de cocción se puede lograr un resultado excelente. La clave está en trabajar bien los sabores desde el inicio.

Un buen guiso empieza con cebolla y ajo (siempre ese sofritto te va a ayudar). Este paso no es menor: al saltearlos primero, se genera una base que le da profundidad a toda la preparación. Después podés sumar zanahoria, morrón, papa o lo que tengas en casa, siempre cortado en tamaños parejos para que la cocción sea uniforme. Si tenés muy poco tiempo, podés agregar la zanahoria o el zapallo rallado; y la receta funcionará a la perfección.

Si elegís sumar legumbres como lentejas, estás incorporando una excelente fuente de proteínas vegetal, fibra y minerales. Las lentejas son un alimento muy completo y accesible, ideal para incluir en comidas de invierno.

Un delicioso guiso para afrontar las bajas temperaturas del invierno.

Claves para hacer un guiso rápido y bien sabroso

Para acelerar los tiempos de cocción, es importante usar ingredientes que se cocinen rápido o que ya estén previamente hidratados; como las lentejas, los porotos, los garbanzos o la legumbre que más te guste. Pueden enjuagarse y cocinarse directamente cuando vienen enlatadas.

Otro punto clave en esta receta es el líquido: conviene usar caldo en lugar de agua, ya que mejora notablemente el sabor. También es importante condimentar bien desde el inicio: sal, pimienta, pimentón, comino y laurel son clásicos que funcionan muy bien.

En cuanto a la higiene, cuando trabajamos con verduras es importante lavarlas con agua potable (agua segura para el consumo humano). Este paso ayuda a eliminar residuos y contaminantes: es muy importante para nuestra salud.

El guiso es una receta versátil que se puede adaptar a los ingredientes que tengas en tu casa. Foto: Freepik.

Por último, controlar la cocción, este es un guiso rápido y vamos a utilizar un fuego medio y olla tapada para concentrar el calor y acelerar el proceso.

Este tipo de recetas son ideales para el día a día: simples, rendidoras y con ingredientes accesibles. Un guiso bien hecho no necesita horas, sino buenos pasos y atención en los detalles.

Ingredientes para hacer un rico guiso exprés

1 lata de lentejas

1 lata de garbanzos

2 dientes de ajo bien picados

1/2 cebolla

2 zanahorias ralladas o cortadas en cubitos

200 gramos de zapallo

1 litro de caldo

Opcional: carne

Paso a paso: cómo preparar un guiso rápido y sabroso

Lavar muy bien todas las verduras. Picar el ajo y la cebolla. Cortar en cubos o rallar la zanahoria y el zapallo. Lavar las legumbres a utilizar y preparar el caldo. En una olla colocar un poco de aceite y saltear la cebolla y el ajo. Cuando esté dorado, agregar unos trozos de carne (opcional). Sellar la carne, y luego sumar el resto de las verduras y el caldo. Cocinar a fuego medio por 20 minutos. Sazonar con sal, pimienta, pimentón, comino o el condimento que sea de tu preferencia.

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