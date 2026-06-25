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Guiso exprés: una comida ideal para pasar el frío polar y los días más helados

Cuando bajan las temperaturas, no hay nada mejor que un guiso casero para resolver una comida caliente, rendidora y con mucho sabor.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
20 min
Total:
30 min
Porciones:
6
Este guiso rápido y sabroso es tu aliado ideal para los días más fríos del invierno.
Este guiso rápido y sabroso es tu aliado ideal para los días más fríos del invierno. Foto: Wikimedia Commons
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Este guiso exprés es una opción práctica para el día a día, porque en pocos pasos podés lograr un plato completo sin necesidad de estar horas en la cocina. Una receta válida para hacerla vegetariana o con alguna proteína animal.

Muchas veces se asocia el guiso con recetas largas, pero lo cierto es que con algunos ingredientes bien elegidos y una buena base de cocción se puede lograr un resultado excelente. La clave está en trabajar bien los sabores desde el inicio.

Un buen guiso empieza con cebolla y ajo (siempre ese sofritto te va a ayudar). Este paso no es menor: al saltearlos primero, se genera una base que le da profundidad a toda la preparación. Después podés sumar zanahoria, morrón, papa o lo que tengas en casa, siempre cortado en tamaños parejos para que la cocción sea uniforme. Si tenés muy poco tiempo, podés agregar la zanahoria o el zapallo rallado; y la receta funcionará a la perfección.

Si elegís sumar legumbres como lentejas, estás incorporando una excelente fuente de proteínas vegetal, fibra y minerales. Las lentejas son un alimento muy completo y accesible, ideal para incluir en comidas de invierno.

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Un delicioso guiso para afrontar las bajas temperaturas del invierno.

Claves para hacer un guiso rápido y bien sabroso

Para acelerar los tiempos de cocción, es importante usar ingredientes que se cocinen rápido o que ya estén previamente hidratados; como las lentejas, los porotos, los garbanzos o la legumbre que más te guste. Pueden enjuagarse y cocinarse directamente cuando vienen enlatadas.

Otro punto clave en esta receta es el líquido: conviene usar caldo en lugar de agua, ya que mejora notablemente el sabor. También es importante condimentar bien desde el inicio: sal, pimienta, pimentón, comino y laurel son clásicos que funcionan muy bien.

En cuanto a la higiene, cuando trabajamos con verduras es importante lavarlas con agua potable (agua segura para el consumo humano). Este paso ayuda a eliminar residuos y contaminantes: es muy importante para nuestra salud.

El guiso es una receta versátil que se puede adaptar a los ingredientes que tengas en tu casa. Foto: Freepik.

Por último, controlar la cocción, este es un guiso rápido y vamos a utilizar un fuego medio y olla tapada para concentrar el calor y acelerar el proceso.

Este tipo de recetas son ideales para el día a día: simples, rendidoras y con ingredientes accesibles. Un guiso bien hecho no necesita horas, sino buenos pasos y atención en los detalles.

Ingredientes para hacer un rico guiso exprés

  • 1 lata de lentejas
  • 1 lata de garbanzos
  • 2 dientes de ajo bien picados
  • 1/2 cebolla
  • 2 zanahorias ralladas o cortadas en cubitos
  • 200 gramos de zapallo
  • 1 litro de caldo
  • Opcional: carne

Paso a paso: cómo preparar un guiso rápido y sabroso

  1. Lavar muy bien todas las verduras.
  2. Picar el ajo y la cebolla.
  3. Cortar en cubos o rallar la zanahoria y el zapallo.
  4. Lavar las legumbres a utilizar y preparar el caldo.
  5. En una olla colocar un poco de aceite y saltear la cebolla y el ajo.
  6. Cuando esté dorado, agregar unos trozos de carne (opcional). Sellar la carne, y luego sumar el resto de las verduras y el caldo.
  7. Cocinar a fuego medio por 20 minutos.
  8. Sazonar con sal, pimienta, pimentón, comino o el condimento que sea de tu preferencia.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaguisosCocina
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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