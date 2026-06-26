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Preocupante avance de la tuberculosis en Argentina: se registraron 6.482 casos en lo que va del año

Lo informó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), donde aseguraron que “se observa una notable tendencia ascendente en los últimos años”. Cuáles son las zonas del país más afectadas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Por qué aumentaron los casos de Tuberculosis en Argentina.
Por qué aumentaron los casos de Tuberculosis en Argentina. Foto: El Tribuno
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De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, la tuberculosis “sigue siendo un problema sanitario relevante a nivel internacional, regional y nacional”. En el caso de la Argentina, la situación es, por lo menos, alarmante. En lo que va del año -hasta la semana 22 del 2026- se registraron 6.482 casos de esta enfermedad infectocontagiosa.

Las autoridades sanitarias afirmaron que se observa una notable tendencia ascendente en los últimos años. En 2020, en este mismo período del año, los casos eran 3.277, es decir, que ha habido un incremento de casos del 71,6% (2.705 casos más).

En tanto, respecto al 2025, se han registrado 133 casos adicionales. Ahora bien, no el aumento de la enfermedad no se ha comportado de igual manera en todas las regiones del país.

Día Mundial de la tuberculosis - salud
En lo va del año, se registraron 6.482 casos de esta enfermedad infectocontagiosa.

En qué partes del país se registraron más casos de tuberculosis en lo que va del 2026

Las zonas de las Argentina más afectadas por casos de tuberculosis son:

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  • Noroeste de Argentina (NEA)
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En el informe epidemiológico detallaron que en las provincias de Misiones (+44,9%), Mendoza (+42,6%), Entre Ríos (+38,8%), Santiago del Estero (+34,3%) y Santa Fe (+32,9%) se registraron los aumentos de casos más pronunciados del año.

Por otro lado, la región Sur presentó una caída del 22,3% con 35 casos menos. Asimismo, el Noroeste Argentino (NOA) mantuvo prácticamente una misma cantidad de casos con una variación del 0,3%.

Perfil epidemiológico de las pacientes con tuberculosis en la Argentina

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que, durante 2025, los casos de tuberculosis continuaron presentando un perfil similar al de los años anteriores: predominaron los varones adultos jóvenes distribuidos, especialmente, en las provincias de Salta, CABA, Buenos Aires, Jujuy, Formosa y Chaco.

En total, el año pasado, los hombres concentraron un total de 10.483 casos de tuberculosis (60,7%), mientras que las mujeres acumularon 6.725 casos. Asimismo, 75 casos registrados no contaban con información sobre el género.

Tuberculosis, salud, Reuters
En 2025 se registraron 17.283 casos de tuberculosis.

El número final advirtió que, en 2025, se confirmaron 17.283 casos de tuberculosis, es decir, 37,3 casos por 100.000 habitantes:

  • 13.839 casos nuevos
  • 475 casos de recaídas
  • 2.045 casos sin información

Cómo prevenir la tuberculosis

El informe del Ministerio de Salud indicó que casi la totalidad (84,6%) de los casos de tuberculosis eran nuevos. En este sentido, lo que resulta esencial para cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad es la prevención.

Y el primer paso para prevenir la tuberculosis tiene que ver, por supuesto, con la vacunación de BCG a los recién nacidos.

Además, los especialistas recomiendan: ventilar los espacios cerrados debido a que la bacteria “bacilo” de la tuberculosis suele habitar en ambientes oscuros; cubrirse al toser o al estornudar; y la detección temprana de síntomas.

EnfermedadTuberculosisArgentina
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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