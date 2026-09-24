Daniel López Rosetti, médico cardiólogo argentino: “Si vas una hora al gimnasio y después te quedás siete horas sentado, perdiste plata”

El médico habló sobre la salud cardiovascular en las personas. Foto: UNCuyo

El médico cardiólogo argentino Daniel López Rosetti explicó por qué hacer ejercicio durante una hora no necesariamente alcanza para contrarrestar los efectos de pasar gran parte del día sentado. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram sobre su entrevista brindada a Guido Kaczka en La 100, remarcó la importancia de mantenerse en movimiento durante toda la jornada y habló de los llamados “snacks de actividad física”.

“Si hacés una hora de gimnasio y seis horas sentado, perdiste lo ganado”, sostuvo López Rosetti al plantear una situación habitual: realizar una sesión intensa de entrenamiento y después permanecer varias horas sin moverse.

Para el especialista, el problema está en confundir actividad física con movimiento cotidiano. “Son dos conceptos distintos”, explicó, antes de remarcar que incluso pequeñas acciones pueden servir para interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo.

En ese sentido, López Rosetti puso como ejemplo subir escaleras. “Andá a decirle a alguien que está en un gimnasio que yo hago una vez por día 57 escalones. Te va a decir ‘eso no es nada’. No... es un montón porque vos lo hacés cuando rompés el sedentarismo”, sostuvo.

Video: @dr.daniellopezrosetti

Por qué estar muchas horas sentado puede ser un problema

El cardiólogo explicó que permanecer sentado durante varias horas afecta especialmente al funcionamiento de los músculos de las piernas. “Primero no se mueven las piernas, perdés la bomba muscular de los miembros inferiores”, señaló.

La denominada bomba muscular interviene en el retorno de la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Según explicó el médico, la contracción de los músculos de las piernas ayuda a comprimir las venas y favorece que la sangre avance hacia arriba.

“¿La sangre por qué va a subir hasta el corazón si va en contra de la ley de gravedad? Simplemente porque se contraen los músculos de las piernas”, explicó. Y agregó: “Cuando vos contraés los músculos, escurren las venas y manda la sangre para arriba”. Por eso, según su explicación, permanecer sentado durante mucho tiempo implica dejar de utilizar ese mecanismo de manera habitual.

Correr, running. Foto: Unsplash.

El especialista también señaló otros efectos asociados al poco movimiento. “Pasan un montón de cosas: envejecen las arterias, envejecen los músculos, no se genera óxido nítrico”, sostuvo, y remarcó que el problema no se limita a las piernas.

Otro de los puntos que destacó López Rosetti fue que permanecer sentado limita el movimiento de distintas estructuras del cuerpo. “No movés la cadera. No movés la articulación coxal. No movés la columna. No movés los discos intervertebrales. No movés los ligamentos”, enumeró.

El médico también hizo referencia a la postura que suele adoptarse al utilizar el celular durante largos períodos: según explicó, la cabeza pesa entre cuatro y cinco kilos cuando la columna cervical está recta, pero esa carga aumenta sobre la zona cervical cuando se inclina la cabeza hacia adelante para mirar una pantalla. “Cuando ves el celular, pesa 18 kilos”, afirmó.

Qué son los “snacks de actividad física”

A partir de toda esta explicación, el cardiólogo planteó que la actividad física no debería quedar limitada al momento destinado específicamente al entrenamiento. “Entonces si vos vas una hora al gimnasio y hacés remo, tríceps, bíceps y abdominales y después te quedás siete horas sentado, perdiste plata”, sostuvo.

La idea central de su planteo es incorporar pequeños momentos de movimiento durante el día, incluso cuando no forman parte de una rutina formal de entrenamiento. Subir escaleras, levantarse de la silla y caminar son algunos ejemplos posibles de interrupciones del tiempo sedentario. “Lo que no se mueve, se oxida”, resumió el especialista.

El especialista explicó por qué una sesión de entrenamiento no alcanza para compensar varias horas de inactividad y destacó la importancia de incorporar pequeños momentos de movimiento durante el día. Foto: Medios Rioja

Para López Rosetti, esos pequeños momentos pueden funcionar como “snacks de actividad física”, una manera de incorporar movimiento en distintos momentos de la jornada y evitar que una sesión de gimnasio quede seguida por varias horas de inactividad.

De esta manera, su planteo no apunta a reemplazar el entrenamiento, sino a diferenciar dos situaciones que suelen confundirse: hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. Una persona puede entrenar durante una hora y, al mismo tiempo, pasar buena parte del resto del día sentada. Por eso, según explicó el médico, el movimiento también debe formar parte de la rutina cotidiana.