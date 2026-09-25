Susto en Ezeiza: un avión partió rumbo a Madrid, sufrió una falla en un motor y tuvo que regresar

Aerolineas Argentinas. Foto: NA

Momentos de preocupación se vivieron durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de que un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Madrid debiera interrumpir su viaje por una falla en uno de sus motores. La aeronave pudo regresar y aterrizar sin inconvenientes, mientras los equipos aeroportuarios se encontraban preparados para intervenir.

El episodio involucró al vuelo AR1132, que había despegado desde Buenos Aires a las 23.52. Poco después de iniciar el trayecto internacional, la tripulación detectó un problema técnico y resolvió volver al aeropuerto de origen como medida preventiva. El avión permaneció aproximadamente 36 minutos en el aire y aterrizó cerca de las 00.30.

Qué pasó con el avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba a Madrid

Según la información difundida tras el incidente, el inconveniente se produjo en uno de los motores de la aeronave. Frente a esta situación, los pilotos aplicaron los procedimientos correspondientes y emprendieron el regreso a Ezeiza antes de continuar con el cruce del océano Atlántico.

Pese a la preocupación inicial, el avión aterrizó por sus propios medios y luego avanzó hasta su posición dentro del aeropuerto. Personal de tierra y dotaciones de bomberos se encontraban disponibles de manera preventiva, aunque no fue necesaria una evacuación ni se informaron personas heridas. De acuerdo con la versión comunicada por la compañía, tampoco fue preciso activar un código de emergencia.

La aeronave involucrada fue identificada por distintos reportes como un Airbus A330-202, un modelo utilizado para operaciones internacionales de larga distancia. Tras quedar en tierra, el avión fue apartado de la programación para permitir que los especialistas realizaran las revisiones necesarias y determinaran con precisión el origen del desperfecto.

Por qué se escucharon fuertes estruendos en el sur del conurbano

Mientras el vuelo AR1132 atravesaba el espacio aéreo del sur del Gran Buenos Aires, numerosos vecinos afirmaron haber escuchado ruidos semejantes a explosiones. Los reportes surgieron desde Ezeiza, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco. Algunas personas también señalaron que el sonido fue tan intenso que provocó vibraciones en puertas y ventanas.

Un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid tuvo una falla en un motor Foto: captura video

Las primeras explicaciones indicaron que los estruendos estarían relacionados con un fenómeno conocido como “compressor stall”. Se trata de una alteración en el flujo de aire dentro del compresor del motor que puede ocasionar fuertes detonaciones y cambios en el funcionamiento de la unidad. Según las fuentes citadas en los reportes, los sonidos no habrían sido provocados por un incendio o una explosión externa del avión.

El ruido, sumado a que el episodio ocurrió durante la noche, generó desconcierto en diferentes barrios. En redes sociales comenzaron a circular rápidamente comentarios y registros de personas que intentaban identificar el origen de los estruendos. Algunos vecinos los compararon con truenos, mientras que otros aseguraron haber percibido varias detonaciones consecutivas.

Qué ocurrió con los pasajeros del vuelo AR1132

Luego del aterrizaje, la compañía inició la reorganización del servicio para que los pasajeros pudieran continuar su viaje hacia Madrid. El vuelo fue reprogramado durante la madrugada y se dispuso otra aeronave para completar el trayecto hasta España.

Para la nueva salida se utilizó un Airbus A330-243. Los reportes consignaron que el segundo avión despegó alrededor de las 4 de la madrugada desde Ezeiza, con llegada prevista a la capital española durante la noche, según el horario local. De esta manera, los pasajeros pudieron retomar el viaje luego de varias horas de demora.

El avión debió volver a Ezeiza Foto: captura video

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni complicaciones durante el aterrizaje. La decisión de regresar permitió revisar la aeronave afectada en tierra y reemplazarla antes de emprender un recorrido de larga distancia. Las causas específicas de la falla quedaron bajo análisis técnico.

La investigación para establecer el origen de la falla

El avión que protagonizó el incidente deberá ser sometido a inspecciones para conocer qué produjo la alteración en el motor. Este tipo de evaluaciones contempla el análisis de los sistemas internos, los registros técnicos y los datos generados durante el vuelo, con el objetivo de establecer la secuencia precisa del desperfecto.

La compañía informó que la falla continúa bajo investigación. Por el momento, la información disponible señala que la aeronave logró volver de manera controlada, aterrizó sin inconvenientes y se desplazó dentro del aeropuerto sin asistencia externa.

El incidente concluyó sin consecuencias físicas para los ocupantes, pero causó alarma tanto entre los pasajeros como entre los habitantes de la zona sur del conurbano. La combinación del regreso inesperado, los fuertes estruendos y el despliegue preventivo de los servicios aeroportuarios convirtió al vuelo AR1132 en uno de los principales acontecimientos de la madrugada en Ezeiza.