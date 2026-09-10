Perdió a su hijo por suicidio y transformó su dolor en una campaña: “Alguien puede estar roto por dentro y seguir sonriendo”

"La última foto", la campaña para concientizar sobre el suicidio Foto: Captura

Como cada 10 de septiembre este jueves se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio que tiene el objetivo de visibilizar y comprender una problemática que en la Argentina crece cada vez más. En el último año, se registraron 5.209 muertes por suicidio con una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal.

En tanto, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 720 mil personas mueren cada año por suicidio y es la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 15 a 29 años.

En este contexto, una mujer española llamada Vicky Nieto impulsó una campaña titulada “La última foto” con el objetivo de exponer un problema de salud mental que todavía genera estigma y concientizar a la población. Nieto perdió a su hijo de 24 años en enero de 2025 por suicidio y, desde entonces, su vida estuvo cargada de dolor y culpa.

Pero alguno de esos días, para aliviar la tristeza, a la mujer se le ocurrió una idea: crear una campaña que pueda reunir las “últimas fotografías” que se tomaron diferentes personas antes de decidir quitarse la vida.

De qué se trata “La última foto”, la campaña que busca “sacar del clóset” al suicidio

No importa donde uno se encuentre. El suicidio sigue siendo un tema tabú. Se vive en silencio tanto para el que sufre la problemática de salud mental como para para la familia de la víctima que debe sobreponerse a una tragedia devastadora. Por eso, para Vicky Nieto es importante con esta campaña lograr “sacar del clóset” al suicidio de una vez por todas.

El proyecto se presentará este mismo jueves en el Congreso español. La misión es mostrar a hombres y mujeres de diferentes edades a través de imágenes, y que otras personas los puedan ver sonriendo, conversando y disfrutando de cualquier pequeño momento de la vida. Asimismo, Nieto reflexionó también sobre el padecimiento que sufre a diario tras el suicidio de su hijo, sobre todo, con preguntas que muchas veces hacen allegados.

Cómo es la campaña "La última foto"

“A veces dicen ‘cómo no viste nada’ y yo me quiero morir. Pero no vi nada mirando a los ojos y el alma de mi hijo. La realidad a la que te tienes que enfrentar es que tu hijo, lo que más querías en el mundo, que dormía al lado de tu habitación, que cenabas con él y no viste nada”, expresó en diálogo con el diario El País de España. Y añadió: “Él estaba ahí pasando en silencio ese dolor que lo llevó a tomar esa decisión y no lo viste”.

“La última foto” y el objetivo de reconocer el sufrimiento emocional

Nieto busca con “La última foto” demostrar que muchas veces es difícil reconocer el sufrimiento emocional que una persona viene padeciendo desde hace tiempo. “Alguien puede estar roto por dentro y aún así seguir sonriendo, estudiando y seguir haciendo cosas cotidianas”, manifestó.

Y agregó: “Hay casos con enfermedades mentales diagnosticadas, pero hay personas que toman esta decisión a raíz de un sufrimiento emocional y no estamos preparado para identificarlo”, indicó. Para Vicky, es necesario terminar con el silencio ya que el suicidio “no siempre da señales”. “Hablar salva”, remarcó.

En sintonía, Juan David Jurado, psicólogo clínico y deportivo de DIM Centros de Salud, sostuvo que conversar puede “romper con el estigma” y facilitar que una persona efectivamente pueda pedir ayuda. “Hablar de manera abierta, cuidadosa y sin prejuicios puede facilitar que una persona pida ayuda. El silencio, el estigma y los juicios pueden aumentar el aislamiento. Hablar responsablemente no es generar el problema, sino abrir una puerta para prevenirlo y para que alguien pueda sentirse escuchado”, precisó.

Si necesitas ayuda urgente o atravesás un momento difícil, comunícate con la Línea de Asistencia al Suicida al 135 (desde CABA y GBA) o al 011-5275-1135 / 0800-345-1435 (desde todo el país), o llamá al SAME al 107.