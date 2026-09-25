Escapadas en Buenos Aires: más de 50 fiestas, un autódromo que vuelve a rugir y pueblos que reviven su historia

Un fin de semana diferente: más de 50 eventos, rincones históricos y las escapadas imperdibles Foto: Instagram @pista.habilitada

La primavera comienza con una agenda ideal para quienes buscan una escapada diferente. Durante el último fin de semana de septiembre habrá más de 50 fiestas, festivales y eventos distribuidos por la provincia de Buenos Aires.

Desde la ribera de San Pedro hasta las sierras de Balcarce, cada localidad ofrecerá una experiencia marcada por su identidad. Habrá gastronomía, música, automovilismo, tradiciones rurales, celebraciones religiosas y homenajes a las comunidades inmigrantes.

Más allá del entretenimiento, estos encuentros permiten viajar por la historia de los pueblos bonaerenses. Muchas de sus fiestas nacieron para conservar recetas familiares, recordar el origen de sus habitantes o reconocer las actividades productivas que impulsaron el crecimiento de cada región.

San Pedro cambia de ritmo con su tradicional festival de música country

Uno de los principales atractivos será el San Pedro Country Music Festival, que se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el Paseo Público Municipal, frente al río Paraná, con entrada libre y gratuita.

Buenos Aires se viste de fiesta Foto: Crónica San Pedro

La historia del encuentro comenzó en 2003, cuando más de veinte artistas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se reunieron para compartir su pasión por el género. Lo que empezó como una propuesta novedosa se transformó, con el paso del tiempo, en uno de los festivales de música country más importantes de Sudamérica.

Durante tres jornadas, San Pedro recibirá visitantes, músicos y grupos de line dance. Sombreros, botas, gastronomía y baile formarán parte de una postal que ya se convirtió en un clásico de la ciudad.

Berisso celebra la memoria de los inmigrantes

La Fiesta Provincial del Inmigrante volverá a llenar de música, aromas y colores las calles de Berisso. La celebración, que en 2026 alcanza su edición número 49, reúne a las colectividades que ayudaron a construir la identidad de la ciudad.

La fiesta nació en 1976 por iniciativa de las organizaciones agrupadas en la Asociación de Entidades Extranjeras. Dos años después, Berisso fue reconocida como Capital Provincial del Inmigrante.

Escapadas en Buenos Aires: más de 50 fiestas, pueblos con historia y un regreso esperado después de 15 años Foto: Instagram @sociedaditalianadebsso

Su historia está profundamente relacionada con el puerto, los antiguos frigoríficos y las familias que llegaron desde Europa y otros lugares del mundo. Muchos de aquellos trabajadores se instalaron cerca de la calle Nueva York, uno de los sectores más representativos de la memoria obrera local.

Durante el sábado 26 y el domingo 27 habrá Festival de Colectividades, patio gastronómico, danzas tradicionales y paseo de artesanos. Cada plato servirá como un puente con el pasado: recetas italianas, griegas, búlgaras, belarusas, árabes y de otras comunidades volverán a prepararse como lo hicieron las primeras generaciones.

Balcarce recupera un escenario histórico después de casi 15 años

El fin de semana tendrá otro acontecimiento destacado: la reapertura del Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo argentino.

El viernes 25 se realizará la reinauguración oficial y, durante el sábado y el domingo, volverán las competencias nacionales con TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa.

Ubicado junto a la sierra La Barrosa, el circuito se distingue por sus desniveles y por su integración con el paisaje serrano. Su nombre homenajea a Juan Manuel Fangio, el piloto nacido en Balcarce que conquistó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1.

La última presentación del Turismo Carretera en ese escenario fue en noviembre de 2011. Desde entonces, el predio atravesó un largo proceso de recuperación, con trabajos sobre la pista, las vías de escape, los boxes, la iluminación, los guardarraíles y otros sectores de seguridad.

Por eso, la reapertura representa mucho más que el regreso de las carreras. Para la ciudad significa recuperar un espacio vinculado con su identidad y con la memoria de distintas generaciones.

Chascomús y una tradición que comenzó en 1779

En Chascomús, las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced combinarán historia, religión y vida comunitaria.

La devoción local se remonta a 1779, cuando el capitán Pedro Nicolás Escribano y sus soldados eligieron esa advocación durante el nacimiento del Fuerte de la Guardia de San Juan Bautista, considerado el antecedente de la actual ciudad.

Chascomús fue fundado el 30 de mayo de 1779 Foto: Argentina turismo

Nuestra Señora de la Merced es patrona de Chascomús y también da nombre a su catedral. A través de los años, la celebración incorporó procesiones, ceremonias religiosas, música y encuentros comunitarios cerca del centro histórico y la laguna.

La tradición también tiene una fuerte relación con la historia nacional. Después de la batalla de Tucumán, Manuel Belgrano entregó su bastón de mando y nombró a la Virgen como generala del Ejército.

Gastronomía, fiestas criollas y recetas que cuentan historias

La comida será otro de los grandes motivos para recorrer la provincia. Bahía Blanca tendrá su Fiesta del Cubanito; Arboledas celebrará la Fiesta del Sabor Alemán; y La Colina combinará su aniversario con la Fiesta del Chorizo a la Pomarola.

Chorizo a la pomarola. Foto: YouTube

También habrá cabalgata y concurso de asadores en Villa Ventana, Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra y un homenaje al productor agropecuario en Coronel Seguí.

Estas propuestas no se limitan a la gastronomía. Cada receta habla de migraciones, costumbres familiares y productos regionales, mientras que las cabalgatas y jornadas criollas recuperan una parte fundamental de la cultura rural bonaerense.

Más planes para disfrutar el último fin de semana de septiembre

Quienes prefieran la música podrán elegir entre Rock al Parque en Lobos, Kilómetros de Cumbia en La Plata, Guitarras del Mundo en Moreno y diferentes peñas folklóricas.

El domingo 27 también tendrá propuestas llamativas: Arrecifes realizará su primer Festival del Mate y la Reposera, en Jáuregui habrá una carrera de autitos a piolín y Olascoaga organizará una gran fiesta criolla con baile.

Antes de viajar, se recomienda consultar los canales oficiales de cada municipio, verificar horarios y comprobar si las actividades sufren modificaciones por cuestiones climáticas.

Entre motores, guitarras, recetas y tradiciones, la provincia propone un fin de semana para redescubrir sus pueblos. Porque en Buenos Aires, la historia no permanece solamente en los museos: todavía se cocina, se baila, se canta y se comparte.