Del pantalón balloon a las transparencias: las dos tendencias que María Vázquez adelantó para el verano 2027

María Vázquez adelanta la tendencia del verano Foto: Instagram @mariavqz1

La modelo y empresaria María Vázquez captó la atención de los amantes de la moda con dos estilismos totalmente diferentes en el verano europeo y ya adelantó algo de lo que se verá en la playa argentina la próxima temporada. Se trata de una mezcla entre sofisticación y tendencia con distintas texturas, transparencias y personalidad.

Por un lado, la modelo apostó por un pantalón balloon, una silueta de piernas amplias y formas redondeadas que ya se instaló en las principales capitales de la moda europea. Por el otro, se lució con diseños de alta costura de Javier Saiach, en los que las transparencias y las superposiciones fueron las protagonistas.

María Vázquez adelanta la tendencia del verano Foto: Instagram @mariavqz1

Este estilo moderno pero personal se mueve entre la comodidad y el glamour, combinado con prendas de espíritu relajado, impacto visual y conceptos minimalistas que se cruzan entre sí el próximo verano.

Cuáles son las tendencias que llegan con fuerza para el verano 2027, según María Vázquez

La empresaria apostó por un pantalón balloon que se caracteriza por ensanchar la cadera y aportar movimiento y comodidad sin perder la elegancia. La prenda se presenta como una alternativa a los clásicos pantalones rectos y sastreros, y se adapta tanto a looks de día como a propuestas más sofisticadas.

La tendencia, que ganó protagonismo en las pasarelas europeas, propone jugar con los volúmenes y construir estilismos relajados, pero cuidadosamente pensados.

María Vázquez adelanta la tendencia del verano Foto: Instagram @mariavqz1

En el extremo opuesto, aunque igual de vigente, aparecen las transparencias. María también posó con vestidos de alta costura de Javier Saiach que apostaron por telas etéreas, bordados y detalles translúcidos, una estética que recupera el espíritu romántico y femenino.

Lejos de ser opuestas, ambas tendencias comparten una misma búsqueda: prendas con personalidad, capaces de destacar por sus formas, texturas y movimiento. Y si algo dejó en claro María Vázquez es que el próximo verano estará marcado por la convivencia entre la comodidad sofisticada y el glamour más audaz.

María Vázquez adelanta la tendencia del verano Foto: Instagram @mariavqz1

Ni estampados ni colores estridentes: por qué las transparencias y el encaje son la gran tendencia del verano europeo

Las transparencias y el encaje volvieron a instalarse con fuerza en el verano europeo porque responden a varias tendencias que vienen ganando terreno en la moda internacional:

Ligereza y frescura: Las telas translúcidas, el tul y el encaje permiten crear prendas visualmente livianas, ideales para las altas temperaturas del verano. La idea es vestir con capas sutiles y materiales que aporten movimiento.

Regreso del romanticismo: La moda atraviesa un momento de fuerte influencia romántica y bohemia. Los encajes, los bordados y las transparencias evocan una estética delicada, femenina y artesanal que se vio en numerosas pasarelas de las últimas temporadas.

El auge del “underwear as outerwear”: La tendencia de llevar prendas inspiradas en la lencería como parte del look diario sigue vigente. Vestidos slip, detalles de encaje y piezas translúcidas se usan tanto de día como de noche, combinadas con blazers, prendas sastreras o superposiciones.

Búsqueda de sensualidad sutil: A diferencia de otras épocas, las transparencias actuales no apuntan necesariamente a mostrar más piel, sino a sugerir. El efecto de capas, los juegos de opacidad y los tejidos delicados crean una sensualidad más sofisticada y elegante.

María Vázquez adelanta la tendencia del verano Foto: Instagram @mariavqz1

Por último, este tipo de tendencias fueron impulsadas por firmas internacionales y pasarelas de lujo que combinan las gasas, el tul, los bordados y el encaje todo en una sola prenda. La moda del street style de Europa se une al relajante sol de playa para dar con una nueva propuesta inspirada en el romanticismo confiado del verano.