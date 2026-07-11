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Murió Antonio Rattín: la expulsión que cambió para siempre el fútbol y dio origen a las tarjetas amarilla y roja

El histórico capitán de Boca Juniors falleció este sábado y dejó un legado que trasciende al club y a la Selección Argentina. Su polémica expulsión en el Mundial de 1966 marcó un antes y un después en la historia del reglamento del fútbol.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Antonio Rattín contra Inglaterra al momento de ser expulsado por el árbitro alemán contra Inglaterra.
Antonio Rattín contra Inglaterra al momento de ser expulsado por el árbitro alemán contra Inglaterra. Foto: Captura de video.
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El fútbol argentino está de luto. Este sábado 11 de julio murió Antonio Rattín, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y una de las figuras más emblemáticas de la Selección Argentina. Tenía 88 años y su nombre quedó inmortalizado no solo por su enorme trayectoria dentro de la cancha, sino también por haber protagonizado un episodio que cambió para siempre la historia del fútbol mundial.

La anécdota ocurrió durante el Mundial de Inglaterra 1966, en un partido que todavía hoy es recordado como uno de los más polémicos de la historia de la Copa del Mundo. A partir de aquella expulsión surgió una de las modificaciones reglamentarias más importantes del deporte: la implementación de las tarjetas amarilla y roja.

La expulsión de Antonio Rattín que hizo historia

El 23 de julio de 1966, Argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial. El encuentro se disputó en el estadio de Wembley y estuvo cargado de tensión desde el inicio.

Rattín, capitán del seleccionado dirigido por Juan Carlos Lorenzo, discutió con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein por una serie de fallos que consideraba perjudiciales para la Argentina. El problema fue que el juez no hablaba español y el mediocampista no hablaba inglés ni alemán.

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Antonio Rattín en el Mundial de 1966.

Kreitlein interpretó los gestos del futbolista como un insulto o una actitud desafiante y decidió expulsarlo. En aquella época todavía no existían las tarjetas para comunicar las sanciones, por lo que la decisión generó una enorme confusión.

Rattín se negó a abandonar el campo porque no entendía por qué había sido expulsado y permaneció varios minutos protestando.

La imagen que dio la vuelta al mundo

Mientras demoraba su salida del terreno de juego, Antonio Rattín protagonizó una de las imágenes más icónicas de los Mundiales. El capitán argentino se sentó sobre la alfombra roja preparada para el paso de la reina Isabel II, en un gesto que fue interpretado como una provocación por el público inglés.

Desde las tribunas de Wembley comenzaron a bajar insultos y el famoso grito de “Animals”, con el que buena parte de los espectadores descalificó a los futbolistas argentinos. Con un jugador menos, la Selección terminó perdiendo 1-0 frente a Inglaterra, que más tarde conquistaría el único Mundial de su historia.

Cómo nacieron la tarjeta amarilla y la tarjeta roja

La enorme controversia generada por aquella expulsión puso en evidencia un problema que el fútbol debía resolver: los árbitros no tenían una manera universal de comunicar sus decisiones a jugadores, entrenadores y espectadores. Las diferencias de idioma y la falta de un sistema visual provocaban constantes confusiones en los partidos internacionales.

Tras analizar lo sucedido en Inglaterra 1966, la FIFA impulsó un nuevo mecanismo inspirado en los semáforos de tránsito: la tarjeta amarilla para advertir a un jugador y la tarjeta roja para indicar su expulsión. El sistema fue implementado oficialmente en el Mundial de México 1970 y desde entonces se convirtió en una herramienta indispensable del reglamento.

Antonio Rattín será recordado como uno de los grandes símbolos de Boca Juniors, multicampeón y referente de una época dorada del club. Sin embargo, su legado va mucho más allá de los títulos.

murió antonio rattin
El ídolo del Xeneize tenía 89 años. Foto: Diario El Norte

Con su muerte, el fútbol despide a un ídolo, pero también a un protagonista involuntario de una de las modificaciones reglamentarias más importantes de todos los tiempos. Su nombre quedará para siempre ligado a un episodio que cambió el juego para millones de personas en todo el mundo.

Fútbol ArgentinoSelección ArgentinaBoca JuniorsMuerte
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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