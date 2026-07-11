Brutal golpiza a un adolescente de 15 años en Carlos Paz: detuvieron a dos menores de edad

El joven de 15 años permanece internado en grave estado. Foto: Carlos Paz Vivo! Canal 26

Un adolescente de 15 años se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Urgencias de Villa Carlos Paz, ubicado en la provincia de Córdoba, tras ser atacado brutalmente el pasado jueves por la noche. Este sábado se confirmó la detención de tres personas acusadas de la salvaje golpiza contra el joven identificado como Santiago Herrero. Se trata de un individuo mayor de edad y dos menores de los cuales no se difundieron mayores detalles.

Según declararon allegados a la víctima, esa noche Santiago y un amigo salieron a caminar normalmente, pero en el cruce de las avenidas Cárcano y Sargento Cabral fueron sorprendidos por una banda de jóvenes que comenzaron a agredir por la espalda al adolescente de 15 años, quienes a los pocos minutos se escaparon del lugar. Rápidamente él amigo y vecinos de la zona acudieron a asistir a Santiago y llamaron al 911.

Tras el ataque, el joven permaneció internado en Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego fue derivado al Hospital de Urgencias donde se encuentra actualmente.

La causa judicial por la golpiza al adolescente de 15 años en Villa Carlos Paz

En este momento, la causa se encuentra en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz. El objetivo de las autoridades judiciales es poder reconstruir el hecho, determinar qué pudo haber desencadenado el ataque contra Santiago, si se conocían y si hubo algún tipo de discusión antes de la agresión.

El hecho ocurrió el jueves por la noche en Sargento Cabral y Cárcano. Foto: Canal 26

La madre de Santiago aseguró que su hijo fue “sorprendido por detrás”, que luego los atacantes le siguieron pegando y que el adolescente “en ningún momento se pudo defender”. En diálogo con El Doce TV, la mujer indicó que si bien su hijo “intentó huir”, no pudo hacerlo porque además le había pegado con una botella de vidrio en la cabeza. “Lo seguían golpeando aún cuando estaba en el piso”, manifestó.

Más allá de la detención de los dos menores y el joven mayor de edad, los investigadores continúan analizando el material de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a otros responsables del hecho en caso de que los hubiera.

Cuál es el estado de salud del adolescente

De acuerdo a la información provista por su madre, el estado de salud de Santiago “es grave” aunque respondiendo favorablemente a la medicación indicada. Este viernes fue operado por un traumatismo de cráneo severo.

Santiago Herrero, la víctima del brutal ataque en Carlos Paz. Foto: Canal 26

Además, los médicos detectaron daño cerebral producto de los fuertes golpes que recibió en la cabeza. Tras la intervención quirúrgica, la familia del adolescente se encuentra a la espera de un nuevo parte médico que muy probablemente ocurrirá este domingo.