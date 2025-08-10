Clint Eastwood y la dieta 90/10 que le permite mantenerse activo a los 95 años: “Nunca dejes entrar al viejo”

Su alimentación equilibrada y la actividad física diaria, junto con una mentalidad positiva, son el motor que impulsa a uno de los grandes del cine a seguir brillando a los 95 años. Qué come en su día a día y cuál es su rutina para alcanzar la longevidad.

Clint Eastwood, actor. Foto: Reuters.

Clint Eastwood, ícono del cine estadounidense, cumplió 95 años y sigue rompiendo con los mitos de la edad avanzada. A pesar de sus casi cien años, continúa trabajando en nuevos proyectos, mantiene una rutina de ejercicios constante y adopta una alimentación consciente que contribuye a su estado físico y mental envidiable.

Su película más reciente, “Jurado Nº 2″, estrenada en diciembre de 2024, fue recibida con elogios, reafirmando que la vejez no limita la creatividad ni la actividad profesional. Pero detrás de este vigor se esconde una filosofía clara, condensada en una frase que Eastwood repite a menudo: “Nunca dejes entrar al viejo. Sé activo, mantén la mente abierta”.

Clint Eastwood, actor. Foto: Reuters

Shawn Levy, biógrafo de Eastwood y autor de “Clint: The Man and the Movies”, explica que la longevidad del actor responde a una combinación de “hábitos saludables, disciplina y una filosofía de vida centrada en el equilibrio físico y mental”.

Alimentación consciente y equilibrada: uno de los secretos de Clint Eastwood

Eastwood mantiene una dieta orgánica baja en grasas. Su alimentación se basa en proteínas magras, como pollo, pescado (especialmente salmón) y huevos, complementadas con “frutas frescas y verduras, pescado y pastas integrales, limitando también la ingesta de gluten”. El brócoli y los espárragos son constantes en su mesa por su alto contenido en vitaminas, minerales y fibra.

Una regla fundamental en su dieta es la conocida como 90/10: “El 90% del tiempo elige alimentos saludables, y un 10% lo reserva para gustos ocasionales”, explica Levy. Desde hace casi dos décadas, tras sufrir un infarto, Eastwood dejó de fumar y beber alcohol, decisiones que reforzaron su bienestar.

El salmón es uno de los alimentos indispensables en la dieta de Clint Eastwood. Foto: Unsplash. Foto: Unsplash

Ejercicio físico adaptado y meditación: otra de las claves del actor

Considerado un “fanático del gimnasio y del fitness de toda la vida”, Eastwood ajusta sus entrenamientos a medida que pasa el tiempo. Prefiere actividades de bajo impacto como caminatas largas, golf y ejercicios de fuerza moderada, siempre con foco en la técnica y la constancia. “Conoce tu cuerpo, respétalo y exígele justo lo necesario”, ha declarado el actor en entrevistas.

Su hijo Scott resalta que desde joven Clint le inculcó “la importancia de entrenar con técnica y constancia por encima de la cantidad de peso levantado”.

A su rutina física suma la meditación trascendental, que practica desde los años 70 en dos sesiones diarias, una por la mañana y otra al atardecer, incluso durante los días de filmación. Eastwood asegura que la salud mental es tan esencial como la física para enfrentar el proceso de envejecimiento.

Clint Eastwood es considerado un “fanático del gimnasio y del fitness de toda la vida”. Foto: X.

Su dieta equilibrada, el ejercicio regular y la meditación diaria, junto con una mentalidad positiva, son el motor que impulsa a uno de los grandes del cine a seguir brillando a los 95 años.