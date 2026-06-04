Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
20°
Viento
Noreste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:01 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noreste 9 - 17 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 19° 19° Noreste 9 - 17 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 19° 19° Noreste 9 - 17 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 19° 19° Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 19° 19° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Noreste 14 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 15 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Noreste 13 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Noreste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Noreste 16 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Noreste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Noreste 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Noreste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 24° 25° Noreste 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 25° 26° Noreste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Noreste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Noreste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 24° Este 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 22° 22° Este 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Este 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Noreste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  2. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  3. Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River:cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

    Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River: cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

  4. ¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

    ¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

  5. ¿Llegan más tormentones con El Niño en 2026? La OMM advierte sobre un evento “intenso” y temperaturas extremas

    ¿Llegan más tormentones con El Niño en 2026? La OMM advierte sobre un evento “intenso” y temperaturas extremas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ni Una Menos:qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

Ni Una Menos: qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

Qué es el CPTPP y cómo podría impactar en el Mercosur que Argentina quiera sumarse al Tratado Transpacífico

Ezeiza:Gastón Granados inauguró la obra de pavimentación de la calle 12 de octubre

Tras el ida y vuelta por los pliegos de los jueces, Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en la Casa Rosada

Economía

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Cómo el bitcoin se convirtió en la forma de ahorro favorita de los argentinos

Cuánto cobra un chofer de colectivo en junio de 2026:todo lo que tenés que saber sobre montos actualizados, antigüedad y adicionales

Plan Nuclear 2026:la hoja de ruta del Gobierno para atraer inversiones privadas y extranjeras al sector

Aguinaldo docente en junio 2026:cuándo es la fecha de cobro y de cuánto es el monto a pagar

Internacionales

Irán advirtió que romperá el alto el fuego si Israel ataca a El Líbano:“Habrá graves consecuencias”

Irán advirtió que romperá el alto el fuego si Israel ataca a El Líbano: “Habrá graves consecuencias”

La megaconstrucción que podría cambiar el planeta:el plan de Países Bajos para evitar una catástrofe climática global

Megaobra en América Latina:el puente monumental de 300 millones de dólares que despertó el interés de China

Por las sanciones de EE.UU., Cuba anunció la suspensión de operaciones con Visa y Mastercard