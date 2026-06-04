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Evolución del tiempo en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 6°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo niebla, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Niebla
Viento
Norte 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Neblina
Viento
Norte 7 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:47
Puesta del sol17:15
Horas de luz7h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:47 y se pone a las 17:15, dando aproximadamente 7h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 27 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 9 - 22 km/h 0% Neblina
06:00 Norte 8 - 22 km/h 0% Neblina
07:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 7 - 19 km/h 0% Niebla
10:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Neblina
11:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Neblina
12:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Neblina
13:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Neblina
14:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 7 - 22 km/h 0% Neblina
23:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Neblina
24:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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