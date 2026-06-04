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Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Noreste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:34
Puesta del sol17:35
Horas de luz8h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:34 y se pone a las 17:35, dando aproximadamente 8h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 10 - 20 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noreste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Soleado
14:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Soleado
15:00 Este 5 - 11 km/h 0% Soleado
16:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Soleado
17:00 Noreste 5 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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