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Evolución del tiempo en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Este 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 24°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 11m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:55 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Noreste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Este 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 24° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 24° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 23° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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