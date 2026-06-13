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Sigue el escándalo con Juanita Tinelli: se filtraron fotos de los rasguños que le habría hecho en la cara a Bautista Cuiña

La modelo denunció a su expareja tras una discusión en un boliche, pero en las últimas horas se filtraron imágenes que podrían cambiar la versión. Qué pasó.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Juanita Tinelli y Bautista Cuiña.
Juanita Tinelli y Bautista Cuiña. Foto: redes sociales.
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Este fin de semana trascendió que Juanita Tinelli acusó a su expareja, Bautista Cuiña, de haberla golpeado durante la noche del viernes en un boliche en la Costanera. Sin embargo, en las últimas horas se viralizaron imágenes de los supuestos rasguños que le habría hecho la modelo al joven.

Las fotos fueron compartidas en el programa Primicias Ya por Luis Ventura y Marina Calabró. En las imágenes se pueden ver marcas en la frente y el cuello de Bautista. Además, el boliche sacó un comunicado diciendo que “se produjo una discusión, y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja”.

Las marcas de los supuestos rasguños de Juana Tinelli a su ex. Foto: Primicias Ya.

Cuál sería la versión de Bautista Cuiña sobre la denuncia

Al aire de Intrusos, Amalia Granata aseguró conocer a la familia del joven y se refirió al escándalo. “Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”, comentó.

“No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es”, agregó, haciendo referencia a la denuncia de Juanita Tinelli. Por otro lado, contó que la versión del joven es distinta a la de la modelo: “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, contó.

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Juanita Tinelli y su ex novio Foto: Instagram

Además, Granata reveló cómo habría sido el episodio dentro del boliche: “Él estaba en un boliche. Se saca una mesa con sus amigos. Ella va a donde está la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar delante de él. Él se acerca y le pide que, por favor, se retire, que es la mesa en la que está con sus amigos. Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña”, explicó.

“Él tiene los rasguños. Él decide irse del boliche para que no sea un escándalo. La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras”, finalizó.

Juanita TinelliDenuncia
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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