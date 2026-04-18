La playa infinita de la Patagonia que cautiva por su paz y naturaleza intacta:

Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

En tiempos donde el turismo masivo domina gran parte de los destinos más elegidos, crece el interés por lugares menos intervenidos, donde la naturaleza y la tranquilidad sean protagonistas. En ese contexto, Puerto Santa Cruz se posiciona como una de las joyas ocultas del sur argentino.

Ubicado en la provincia de Santa Cruz, este destino combina historia, paisajes abiertos y una costa extensa que sorprende por su inmensidad. A unos 250 kilómetros de Río Gallegos, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 3, en un recorrido que ya anticipa la belleza del entorno patagónico.

Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

Una playa salvaje en la Patagonia

El principal atractivo de Puerto Santa Cruz es su costa prácticamente virgen. Con amplias extensiones de arena, médanos y un horizonte sin límites, el paisaje ofrece una sensación de libertad y calma difícil de replicar.

El estuario del río Santa Cruz se suma como uno de los puntos más destacados. Allí, la combinación entre río y mar crea un ambiente propicio para la observación de aves y la contemplación de la naturaleza.

Además, la presencia de antiguos barcos hundidos aporta un componente histórico y visual que convierte cada recorrido en una experiencia única.

Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

Qué hacer en Puerto Santa Cruz

Entre las principales actividades se destacan:

Caminatas por la costa.

Pesca deportiva.

Avistaje de fauna.

Recorridos por paisajes naturales.

La zona también permite explorar destinos cercanos como Parque Nacional Monte León y Comandante Luis Piedra Buena, ampliando las opciones para una escapada completa.

Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

Naturaleza, historia y desconexión

Más allá de sus paisajes, Puerto Santa Cruz posee una fuerte identidad histórica, vinculada a los primeros procesos de exploración en la Patagonia. Este aspecto, sumado a su entorno natural, convierte al destino en una propuesta diferente dentro del turismo nacional.

Para quienes buscan alejarse del ruido urbano, este rincón del sur ofrece una combinación única: silencio, naturaleza intacta y un paisaje que parece no tener fin. Una alternativa ideal para reconectar con lo esencial y descubrir otra forma de viajar.

Cómo llegar a Puerto Santa Cruz