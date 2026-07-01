Qué es la quelación capilar: el tratamiento que elimina metales, cal y residuos del cabello

Tratamiento capilar Foto: unsplash

Con el crecimiento del cuidado capilar, cada vez más personas incorporan tratamientos específicos para cuidar la salud del cabello, especialmente cuando los productos habituales ya no ofrecen los resultados esperados. En ese contexto, la quelación capilar se convirtió en una de las técnicas más recomendadas por especialistas para eliminar la acumulación de metales, cal y otros residuos que se adhieren a la fibra capilar con el paso del tiempo.

Y a diferencia del lavado tradicional, este procedimiento realiza una limpieza profunda que ayuda a recuperar la textura, el brillo y la capacidad del cabello para absorber tratamientos hidratantes, nutritivos o de reparación.

Tratamiento capilar Foto: unsplash

Pero ¿de qué se trata exactamente? La quelación capilar consta de un tratamiento de limpieza intensiva que utiliza ingredientes quelantes, capaces de atrapar y eliminar minerales como calcio, hierro, cobre y magnesio que se depositan sobre el cabello debido al agua, la contaminación ambiental o incluso algunos productos cosméticos.

Estos residuos pueden acumularse de forma imperceptible y generar un aspecto apagado, una textura áspera o rígida, además de impedir que mascarillas, aceites y otros tratamientos penetren correctamente en la fibra capilar.

Qué es la quelación capilar y por qué puede transformar tu cabello Foto: Pinterest

¿Por qué se acumulan metales y minerales en el pelo?

El agua corriente, especialmente en zonas donde es más dura, suele contener altos niveles de minerales que permanecen sobre el cabello lavado tras lavado. A esto se suman el cloro de las piscinas, la contaminación, el uso frecuente de herramientas de calor y ciertos productos de peinado, que dejan residuos difíciles de eliminar con un shampoo convencional. Con el tiempo, esta acumulación puede provocar que el cabello pierda movimiento, brillo y suavidad.

Entre los beneficios principales de este tratamiento, el más destacado es que devuelve al cabello una sensación de limpieza profunda, eliminando impurezas que muchas veces pasan desapercibidas. Además, la quelación capilar ofrece otras ventajas:

Recupera el brillo natural del cabello.

Deja el pelo más suave y ligero.

Favorece la absorción de mascarillas y tratamientos nutritivos.

Ayuda a que los tintes y decoloraciones logren un color más uniforme.

Reduce la sensación de cabello pesado o sin vida.

Elimina restos de cloro, minerales y metales acumulados.

Lavarse el pelo. Foto: Magnific.

¿Quiénes pueden hacerse una quelación capilar?

Este tratamiento resulta especialmente recomendable para personas que viven en zonas con agua dura, nadan con frecuencia en piscinas, se realizan coloraciones o decoloraciones de manera habitual o sienten que su cabello luce opaco y que los productos ya no generan el efecto esperado.

También puede ser una excelente opción antes de realizar un cambio de color, ya que permite preparar la fibra capilar para recibir el tinte de forma más uniforme.

¿Cada cuánto conviene realizarla?

La frecuencia dependerá del estado del cabello y de la exposición a minerales o agentes externos. En términos generales, los especialistas recomiendan realizar una quelación capilar cada cuatro a ocho semanas, o cuando se perciba que el cabello perdió brillo, se siente áspero o no responde correctamente a los tratamientos habituales.

Combinada con una rutina de hidratación y nutrición adecuada, esta limpieza profunda puede convertirse en una gran aliada para mantener un cabello más sano, fuerte y con un aspecto renovado.