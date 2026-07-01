Ni suelto ni desarreglado: cuáles son los peinados que iluminan tu look y estilizan el rostro

Peinados de invierno 2026. Foto: Pinterest

El peinado adecuado puede transformar por completo un look, realzar las facciones e incluso aportar un efecto rejuvenecedor sin necesidad de hacer grandes cambios. Más allá de las tendencias, existen estilos que logran un equilibrio perfecto entre la naturalidad y la prolijidad, ofreciendo una imagen fresca, sofisticada y favorecedora.

Ni completamente suelto ni excesivamente elaborado, hay peinados que se destacan por su capacidad para iluminar el rostro, enmarcar las facciones y generar un efecto visual que estiliza la cara. Versátiles y fáciles de adaptar a diferentes largos de cabello, se convirtieron en los favoritos de quienes buscan un look moderno, elegante y práctico para cualquier ocasión.

Además, ninguno de estos estilos requiere gel, lo que los hace mucho más fáciles de lograr. A continuación, te presentamos los tres peinados que serán protagonistas este invierno, junto con tutoriales para que los puedas hacer vos misma.

French twist: elegancia vintage que no pasa de moda

Un clásico elegante y vintage que las francesas han convertido en un must. A diferencia del rodete tradicional con broche, este peinado envuelve el cabello hacia adentro de forma vertical, formando un moño sofisticado. Aunque puede parecer difícil, una vez que se aprende la técnica, es bastante sencillo y aporta un aire femenino y refinado a cualquier look.

Peinados de invierno 2026. Foto: Pinterest.

Trenza cosida desarmada (loose braid): ideal para quienes prefieren un look más descontracturado

Las trenzas cosidas nunca pasan de moda, y esta versión más suelta es perfecta para un estilo menos estructurado. Dejar algunos mechones sueltos en el frente ayuda a mantener un aire fresco y despreocupado, ideal para cualquier momento del día o la noche, con un toque inocente y juvenil.

La trenza cosida desarmada es la gran protagonista.

Media colita con moño: un clásico que no falla

La media cola es un clásico infalible, y este invierno 2025 el detalle que la renueva es el moño. Este toque le da un aire romántico y distintivo, que combina con cualquier outfit. Aunque en algunos tutoriales se usa cera para fijar el peinado, no es imprescindible. Un tip: si se dejan mechones sueltos adelante, el resultado es un look aún más casual y natural, dulce y fresco.

Peinados de invierno 2026.

Este invierno 2026, animarse a cambiar el look es apostar por la naturalidad y el estilo sin complicaciones. Estos tres peinados, fáciles de hacer y llenos de personalidad, son la mejor forma de darle un aire fresco y sofisticado a tu imagen, sin perder ese toque casual que tanto está de moda.