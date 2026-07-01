Flequillo coreano: cómo es el Korean Bang, el corte de pelo que es tendencia en 2026

Tendencia de flequillo coreano Foto: Pinterest

La influencia de la belleza coreana sigue marcando el rumbo de las nuevas tendencias en el mundo. Después del auge del skin care y el maquillaje con un acabado natural, ahora llegó una moda que pronto se hizo eco en las redes sociales: el flequillo coreano, un corte que gana cada vez más adeptos por su capacidad para suavizar las facciones sin exigir un peinado elaborado.

Conocido internacionalmente como Korean Bang, este flequillo se caracteriza por su apariencia liviana y ligeramente abierta, un estilo que aporta frescura al rostro y combina con distintos largos de cabello. Su principal atractivo es que consigue un efecto effortless, es decir, un look prolijo y moderno que parece logrado sin demasiado esfuerzo.

Tendencia de flequillo coreano Foto: Pinterest

Flequillo coreano: la nueva tendencia para disminuir las líneas de expresión y brindar naturalidad al cabello

A diferencia del flequillo recto y denso, el Korean Bang se distingue por tener menos cantidad de cabello y un acabado más liviano. Generalmente, cae apenas sobre las cejas y presenta mechones finos que dejan entrever parte de la frente, lo que genera un aspecto mucho más natural.

Su diseño permite que se adapte a diferentes tipos de rostro y texturas de cabello, desde lisos hasta levemente ondulados, por lo que se convirtió en una opción versátil para quienes buscan renovar su imagen sin hacer un cambio radical.

Uno de los motivos por los que este corte ganó popularidad es su facilidad para suavizar los rasgos y aportar un efecto rejuvenecedor. Además, enmarca la mirada, equilibra las proporciones del rostro y puede combinarse con melenas largas, cortes midi, bobs o incluso cabellos cortos.

Tendencia de flequillo coreano Foto: Pinterest

Otro de sus grandes beneficios es que requiere menos mantenimiento que un flequillo recto tradicional, ya que su acabado desestructurado hace que conserve una buena apariencia incluso cuando crece.

Flequillo coreano: ¿A qué tipo de rostro favorece?

El flequillo coreano resulta especialmente favorecedor porque puede personalizarse según la forma del rostro:

En rostros ovalados ayuda a destacar las facciones.

En caras alargadas, aporta equilibrio visual al cubrir parte de la frente.

En rostros redondos, acompañado por mechones más largos a los costados, genera un efecto de mayor estilización.

En caras cuadradas, suaviza la expresión al aportar movimiento alrededor del rostro.

Tendencia de flequillo coreano Foto: Pinterest

Por ese motivo, muchos estilistas lo consideran uno de los flequillos más versátiles de la actualidad.

Para lograr un peinado ideal, basta con secarlo suavemente hacia adelante utilizando un cepillo redondo pequeño o simplemente acomodarlo con los dedos mientras se aplica aire tibio. Un poco de spray texturizante o una crema de peinado liviana ayudarán a conservar el movimiento sin endurecer el cabello.

La idea no es lograr un flequillo perfectamente recto, sino uno con caída suave y ligera que aporte naturalidad. Su aspecto fresco, elegante y de bajo mantenimiento lo convierte en una excelente alternativa para quienes buscan un cambio de look sutil, moderno y fácil de llevar.