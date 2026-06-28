Un virólogo creó una cerveza que, según afirma, genera anticuerpos como una vacuna: por qué causa controversia

El virólogo estadounidense Chris Buck desarrolló una cerveza modificada genéticamente que, según sus propias pruebas, sería capaz de generar una respuesta inmunitaria en el organismo. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

¿Es posible que en el futuro una vacuna pueda administrarse simplemente bebiendo una cerveza? Aunque la idea parece salida de una novela de ciencia ficción, un investigador de Estados Unidos sostiene que podría convertirse en una alternativa para combatir diversas enfermedades virales.

El protagonista de esta historia es Chris Buck, virólogo del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), en Bethesda, Maryland, quien decidió combinar dos de sus mayores pasiones: la investigación científica y la elaboración artesanal de cerveza.

El experimento se realizó fuera de los laboratorios oficiales y fue probado por el propio investigador, su hermano y otros familiares, sin haber pasado por revisiones científicas independientes. Foto: Chris Buck | DW.

El resultado fue una cerveza modificada genéticamente que, según sus propias pruebas, logró estimular la producción de anticuerpos en el organismo. Sin embargo, el experimento aún no fue revisado por la comunidad científica y ya genera fuertes cuestionamientos por la forma en la que fue desarrollado.

¿Cómo nació la idea de una cerveza que funciona como vacuna?

Buck llevaba años investigando vacunas contra los poliomavirus, una familia de virus vinculados con distintos tipos de cáncer y con enfermedades graves en personas inmunodeprimidas.

En paralelo, desde hace tres décadas elabora cerveza casera como hobby. Esa combinación derivó en una idea tan llamativa como polémica: utilizar levadura viva, el ingrediente principal de la cerveza, como vehículo para transportar una vacuna al organismo.

Como el Instituto Nacional del Cáncer no autorizó que desarrollara este proyecto dentro de sus laboratorios, el científico decidió continuar la investigación de forma independiente. Para ello creó la organización sin fines de lucro Gusteau Research Corporation y trasladó el experimento a su propio hogar.

La propuesta consiste en utilizar levadura viva, uno de los componentes principales de la cerveza, como vehículo para transportar antígenos capaces de estimular la producción de anticuerpos. Foto: Chris Buck | DW.

Un experimento casero con resultados prometedores, pero sin validación científica

Buck decidió probar la cerveza-vacuna junto con su hermano Andrew y otros integrantes de su familia. Según explicó, todos desarrollaron anticuerpos y ninguno presentó efectos adversos. Los resultados fueron publicados en la plataforma científica Zenodo, aunque todavía no pasaron por el proceso de revisión por pares, requisito indispensable para validar cualquier investigación biomédica.

“La idea consiste, en realidad, en tomar levadura viva —que es lo que se utiliza para elaborar la cerveza— e introducir una vacuna en ella. De este modo, se consigue que la levadura provoque una respuesta inmunitaria”, explica Buck en declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine.

En su blog Viruses Must Die, el investigador recordó el origen del proyecto. “Podía inducir respuestas de anticuerpos protectoras contra el virus que estudio. Lo primero que pensé fue: ‘Bueno, eso seguro que puedo hacerlo en casa’”.

La llamada “cerveza-vacuna” utiliza levadura viva como vehículo para transportar componentes capaces de estimular una respuesta inmunitaria en el organismo. Foto: Freepik

¿Por qué la comunidad científica mira el proyecto con cautela?

La iniciativa despertó un fuerte debate entre investigadores y autoridades sanitarias. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos rechazó inicialmente que el trabajo fuera publicado en la plataforma bioRxiv por tratarse de un autoexperimento, una práctica que genera importantes cuestionamientos éticos.

Además, Buck recibió en febrero una suspensión temporal remunerada mientras se desarrolla una investigación interna. Según trascendió, la comunicación oficial aclaró que la medida no correspondía a una sanción disciplinaria, aunque tampoco detalló sus motivos.

Las críticas de otros especialistas

Más allá del interés científico que despierta la propuesta, numerosos expertos advirtieron que los resultados obtenidos hasta el momento son insuficientes para sacar conclusiones.

Aunque algunos especialistas consideran que la idea tiene potencial, otros advierten que aún no existen evidencias suficientes para demostrar su seguridad y eficacia en humanos.

“No podemos sacar conclusiones basándonos en haber probado esto con dos personas”, plantea Michael Imperiale, virólogo de la Universidad de Michigan, en declaraciones recogidas por ScienceNews.

“Le expresé mi preocupación por el hecho de que no me parecía una buena idea eludir ese proceso”, agrega, en referencia a las rigurosas fases de evaluación clínica que deben superar todas las vacunas antes de ser aprobadas.

Arthur Caplan, exdirector del Departamento de Ética Médica de la Universidad de Nueva York, fue incluso más contundente. “Quizá este sea el peor momento imaginable para presentar una cerveza-vacuna, especialmente ante un contexto social en el que aún persisten movimientos antivacunas y una fuerte desconfianza hacia la inmunización”.

Otros científicos creen que la idea merece ser investigada

Más allá de las críticas, no todos los especialistas descartan el proyecto. Bryce Chackerian, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, considera que el concepto podría tener aplicaciones interesantes, aunque insiste en que debe respetarse el proceso científico tradicional.

La investigación abrió un intenso debate ético dentro de la comunidad científica debido a que se trata de un autoexperimento realizado fuera de los protocolos tradicionales de evaluación. Foto: Freepik

“Creo en el sistema de ensayo de vacunas. Creo que es realmente importante para garantizar que los productos que se administran a la población sean seguros y que no minemos la confianza del público en las vacunas”, comenta.

Al mismo tiempo, reconoce que la levadura podría convertirse en una plataforma útil para transportar proteínas capaces de generar inmunidad. “Es una posibilidad muy emocionante porque eso significaría, en teoría, que sus hallazgos no se limitan únicamente a esta vacuna”, destaca Chackerian.

Los investigadores recuerdan que actualmente ya existen vacunas orales, como las destinadas al rotavirus, el cólera y la poliomielitis, lo que demuestra que inmunizar mediante sustancias ingeridas no es un concepto completamente nuevo.

¿Podría servir para el COVID-19 o la gripe?

Buck sostiene que la cerveza modificada representa apenas una prueba de concepto. Su intención es adaptar la tecnología para desarrollar vacunas frente a otras enfermedades infecciosas.

“Esta vacuna solo sirve para demostrar el principio. Lo siguiente en la agenda es la COVID-19 y la gripe, y probablemente los herpesvirus y el adenovirus. Cualquier virus responsable del resfriado común está ahora en nuestro punto de mira”, apunta el virólogo al London Times.

Buck cree que esta tecnología podría aplicarse en el futuro al desarrollo de vacunas contra enfermedades como el COVID-19, la gripe, los herpesvirus y otros patógenos respiratorios. Foto: Freepik

Por su parte, Preston Estep, genetista y empresario que desarrolló una vacuna experimental en forma de aerosol nasal contra el COVID-19, también valoró el enfoque. “Permite a la gente vivenciar las vacunas con un enfoque muy sencillo, como si se tratara de una comida o bebida reconfortante”.

El gran desafío: demostrar que es segura y eficaz

Más allá del interés que genera el experimento, los especialistas coinciden en que todavía queda un largo camino antes de pensar en una aplicación real. Buck incluso analiza si una eventual cerveza-vacuna debería ser regulada como un medicamento o si podría comercializarse bajo otra categoría.

“Las vacunas son medicamentos. Todos lo sabemos. No hay forma de ocultar ni de disfrazar las vacunas. Hay que considerarlas como un medicamento, pero el hecho de que algo sea un medicamento no significa que no pueda ser también un alimento”, concluye.

Por ahora, la cerveza-vacuna sigue siendo una investigación experimental sin aprobación sanitaria ni evidencia clínica suficiente. Sin embargo, su planteo volvió a abrir el debate sobre nuevas formas de administrar vacunas y sobre los límites éticos de la investigación científica realizada fuera de los laboratorios tradicionales.