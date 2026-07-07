Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección argentina: los nuevos récords que quebró ante Egipto

Lionel Messi en el Argentina - Egipto del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Lionel Messi continúa haciendo historia con la camiseta de la Selección argentina y agiganta su figura en el Mundial 2026.

Con el centro para el cabezazo de Cuti Romero, que terminó siendo el descuento ante los africanos, el capitán nacional acumuló 9 asistencias en Mundiales, superando las 8 que tenía el gran Diego Armando Maradona.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Las nueve asistencias de Messi se produjeron en seis Mundiales. Dio una asistencia en cada uno de los torneos de 2006, 2010 y 2014, y contribuyó con dos asistencias en el Mundial de 2018. Posteriormente, Messi dio tres asistencias en el Mundial de 2022 y añadió otra asistencia en el Mundial de 2026, estableciendo así un hito histórico.

La Pulga convirtió una vez más en la victoria del conjunto de Lionel Scaloni ante Egipto por 3 a 2, aumentando así la estadística que inició en los octavos de final de Qatar 2022 obteniendo al menos 1 gol en 9 partidos seguidos de la máxima competencia, en total lleva 13 goles en esa cantidad de encuentros.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Otro dato es que, con su tanto ante los africanos, igualó a Guillermo Stabile como el argentino que más goles convirtió en un solo Mundial.

Además, llegó a 21 goles convertidos en Copa del Mundo, dejando muy atrás los 16 de Miroslav Klose, pero seguido por Kylian Mbappé con 19.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Por último, vuelve a liderar en soledad la tabla de goleadores en la Copa del Mundo 20206 y continúa en pelea por quedarse con la Bota de Oro de esta competencia.