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Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección argentina: los nuevos récords que quebró ante Egipto

El capitán argentino, luego de un arranque flojo, terminó siendo la bandera del histórico triunfo de la Scaloneta ante los africanos. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lionel Messi en el Argentina - Egipto del Mundial 2026.
Lionel Messi en el Argentina - Egipto del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Lionel Messi continúa haciendo historia con la camiseta de la Selección argentina y agiganta su figura en el Mundial 2026.

Con el centro para el cabezazo de Cuti Romero, que terminó siendo el descuento ante los africanos, el capitán nacional acumuló 9 asistencias en Mundiales, superando las 8 que tenía el gran Diego Armando Maradona.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.
Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Las nueve asistencias de Messi se produjeron en seis Mundiales. Dio una asistencia en cada uno de los torneos de 2006, 2010 y 2014, y contribuyó con dos asistencias en el Mundial de 2018. Posteriormente, Messi dio tres asistencias en el Mundial de 2022 y añadió otra asistencia en el Mundial de 2026, estableciendo así un hito histórico.

La Pulga convirtió una vez más en la victoria del conjunto de Lionel Scaloni ante Egipto por 3 a 2, aumentando así la estadística que inició en los octavos de final de Qatar 2022 obteniendo al menos 1 gol en 9 partidos seguidos de la máxima competencia, en total lleva 13 goles en esa cantidad de encuentros.

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Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.
Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Otro dato es que, con su tanto ante los africanos, igualó a Guillermo Stabile como el argentino que más goles convirtió en un solo Mundial.

Además, llegó a 21 goles convertidos en Copa del Mundo, dejando muy atrás los 16 de Miroslav Klose, pero seguido por Kylian Mbappé con 19.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto.
Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Por último, vuelve a liderar en soledad la tabla de goleadores en la Copa del Mundo 20206 y continúa en pelea por quedarse con la Bota de Oro de esta competencia.

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Matias Greisert

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