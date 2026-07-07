Bizarrap entregó el MVP a Messi tras el triunfo ante Egipto: cómo se elige al mejor jugador y por qué participan celebridades

El productor Bizarrap participó en la entrega del premio al mejor jugador del partido. Foto: Prensa

La imagen recorrió el mundo: Lionel Messi, protagonista de una remontada infartante, recibiendo el premio MVP de manos de Bizarrap, tras el partido de la Selección Argentina contra Egipto. La escena, celebrada por los hinchas, también reactivó una pregunta que se repite partido a partido: ¿cómo se decide realmente quién es el mejor jugador?

El reconocimiento al MVP en el Mundial no es un simple gesto simbólico. Se trata de un galardón oficial que distingue al futbolista más destacado de cada encuentro, con una visibilidad global inmediata a través de redes sociales, transmisiones y plataformas digitales.

En ese contexto, la presencia de celebridades como Bizarrap en la entrega no es casual. La organización suma influencers y figuras populares con gran alcance para potenciar la difusión del premio, generando contenido que rápidamente se viraliza.

¿Quién elige al MVP en cada partido?

Aunque la ceremonia tenga un fuerte componente mediático, la elección del MVP está en manos del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA, liderado por Arsène Wenger. Este equipo, compuesto por exfutbolistas y especialistas, analiza cada partido en tiempo real y define al jugador más influyente.

El productor Bizarrap participó en la entrega del premio al mejor jugador del partido. Foto: Prensa

Sin embargo, el resultado de esas decisiones comenzó a llamar la atención en este Mundial. Varios galardones recayeron en figuras consagradas, incluso en partidos donde su protagonismo fue discutido por analistas y aficionados.

El peso de las estrellas en el Mundial

Las estadísticas muestran una tendencia clara: nombres como Vinicius, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y el propio Messi concentran gran parte de los MVP entregados en la competencia.

En algunos casos puntuales, las decisiones sorprendieron. Futbolistas sustituidos o con menor incidencia directa en el marcador terminaron igualmente reconocidos, lo que alimentó el debate sobre los criterios utilizados.

La explicación no es única. Por un lado, el Mundial reúne a las máximas figuras del fútbol global, lo que naturalmente aumenta sus probabilidades de ser elegidos. Pero también influye el impacto que generan sus nombres en términos de audiencia y repercusión digital.

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Por qué hay famosos en la entrega del premio

El MVP está patrocinado por una marca vinculada a la industria cervecera, que busca maximizar la exposición del galardón. En ese esquema, la aparición de celebridades en la entrega aporta un valor adicional: multiplica el alcance en redes y refuerza la visibilidad del momento.

La combinación de una estrella del fútbol y una figura de alto perfil mediático (como en el caso de Messi y Bizarrap) convierte cada premiación en un contenido global que trasciende el resultado deportivo.

Así, el MVP se posiciona no solo como un reconocimiento individual, sino también como una pieza clave dentro del entramado comunicacional del Mundial, donde rendimiento, imagen y alcance conviven en cada partido.