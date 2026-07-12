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Sostenibles al 100%: “Net Zero”, las casas que producen su propia energía y prometen eliminar la factura de luz para siempre

Impulsadas por nuevos estándares de eficiencia y diseño pasivo, estas construcciones combinan tecnología, planificación arquitectónica y energías renovables para redefinir la forma en que se habitan los espacios, marcando un cambio de paradigma en la industria inmobiliaria.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Construcción inteligente: así funcionan las viviendas que buscan ganar la batalla contra el cambio climático.
Construcción inteligente: así funcionan las viviendas que buscan ganar la batalla contra el cambio climático. Foto: Unsplash.
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Las llamadas viviendas “Net Zero” se están consolidando como una de las tendencias más innovadoras dentro de la arquitectura sustentable y la transición energética. Su principio es tan simple como ambicioso: se trata de casas diseñadas para producir la misma cantidad de energía que consumen a lo largo de un año, logrando un balance energético prácticamente neutro.

Este modelo constructivo se alinea con los objetivos globales de descarbonización impulsados por organismos internacionales como la International Energy Agency (IEA), que promueve sistemas energéticos más seguros, accesibles y sostenibles en todo el mundo. En ese contexto, el concepto Net Zero se posiciona como una pieza clave dentro de la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones del sector edilicio, uno de los mayores consumidores de energía a nivel global.

Un modelo que combina eficiencia energética, diseño pasivo y energías renovables para redefinir el futuro del hogar Foto: Pixabay.

¿Qué son y cómo funcionan las viviendas Net Zero?

A diferencia de lo que podría pensarse, una vivienda Net Zero no depende exclusivamente de paneles solares o sistemas de generación renovable. El enfoque comienza mucho antes: en el diseño pasivo y la eficiencia de la envolvente del edificio.

El objetivo principal es reducir al mínimo la demanda energética antes de pensar en cómo abastecerla. Para ello, estas viviendas incorporan estrategias constructivas que permiten disminuir el uso de calefacción, refrigeración e iluminación artificial.

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Entre sus principales características se destacan:

  • Aislamiento térmico continuo en muros, techos y losas.
  • Eliminación de puentes térmicos que provocan pérdidas de energía.
  • Carpinterías de alta prestación con doble o triple vidriado hermético.
  • Hermeticidad controlada para evitar filtraciones de aire.
  • Orientación estratégica del edificio para aprovechar la luz solar en invierno.
  • Control de ganancias térmicas en verano mediante aleros, parasoles y protecciones solares.
Las viviendas Net Zero se consolidan como una de las alternativas más innovadoras en la arquitectura sustentable. Foto: Unsplash.

Este enfoque integral permite que el consumo energético se reduzca de manera significativa, lo que luego facilita equilibrarlo con fuentes renovables como paneles solares o sistemas híbridos.

Un cambio de lógica en la arquitectura sostenible

El concepto Net Zero implica una transformación profunda en la forma de diseñar viviendas. En lugar de “compensar” el consumo con energía limpia, primero se busca necesitar menos energía desde el inicio.

La lógica es clara: cuanto menor es la demanda energética de una casa, menor es también la infraestructura necesaria para abastecerla. Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que también mejora el confort térmico interior y disminuye la dependencia de sistemas de climatización intensivos.

El concepto Net Zero implica una transformación profunda en la forma de diseñar viviendas. Foto: Unsplash.

¿Cuánto cuesta construir una vivienda Net Zero?

En Argentina, el costo de este tipo de viviendas varía según el nivel de tecnología aplicada, el diseño arquitectónico y la calidad de los materiales utilizados. De acuerdo con estimaciones del sector de la construcción:

  • Construcción tradicional de calidad media/alta: entre US$ 1.200 y US$ 1.800 por m².
  • Vivienda con estándar Net Zero: entre US$ 1.500 y US$ 2.300 por m².

La diferencia de costos se explica principalmente por la inversión inicial en aislación térmica de alto rendimiento, carpinterías especiales, sistemas de energía renovable, estudios energéticos previos y equipamiento eficiente para climatización.

En una vivienda tipo de 200 m², esto puede representar un sobrecosto estimado de entre US$ 40.000 y US$ 80.000 respecto de una construcción convencional. Sin embargo, los especialistas destacan que esta inversión puede compensarse a largo plazo mediante el ahorro energético y la reducción de gastos en servicios.

En Argentina, el costo de este tipo de viviendas varía según el nivel de tecnología aplicada, el diseño arquitectónico y la calidad de los materiales utilizados. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Las viviendas Net Zero representan una evolución natural dentro del mercado inmobiliario, en un contexto donde la eficiencia energética dejó de ser un valor agregado para convertirse en una necesidad.

Con el avance de las tecnologías renovables y el endurecimiento de las normativas ambientales en distintos países, este tipo de construcciones podría pasar de ser una alternativa premium a un estándar habitual en las próximas décadas.

ConstrucciónArquitecturaReciclaje
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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