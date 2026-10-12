comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Terminan en la basura, pero son ricas en nutrientes: para qué sirven las semillas de calabaza y cómo aprovecharlas, según investigadores del CONICET

Las semillas de calabaza, también conocidas como semillas de zapallo, contienen minerales como magnesio y potasio, además de fibra y proteínas. Una de las formas más sencillas de aprovecharlas es tostarlas al horno. El paso a paso, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Semillas de calabaza.
Para qué sirven las semillas de calabaza y cuáles son sus beneficios. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las semillas de calabaza o de zapallo son una alternativa ideal y nutritiva que muchas veces termina en la basura. Sin embargo, una investigación de especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el CONICET, publicada en 2018, destacó su contenido de proteínas y ácido linoleico, además de su potencial para elaborar alimentos. Pueden consumirse como snack, agregarse a ensaladas o utilizarse en distintas recetas caseras.

Para qué sirven las semillas de calabaza y cuáles son sus beneficios

Las semillas de calabaza se destacan por su valor nutricional, especialmente por su contenido de proteínas vegetales y ácido linoleico, un ácido graso esencial de la familia omega-6 que el organismo necesita incorporar mediante la alimentación.

En la investigación titulada “Cinética del proceso de secado de semillas de zapallo y melón de descarte para obtener snacks”, los especialistas de la UNSJ y el CONICET explicaron que ambas semillas presentan una composición rica en sustancias potencialmente beneficiosas para la salud.

Sobre las de zapallo, explicaron que su alto contenido de proteínas contribuye al aporte diario de este nutriente, el cual es necesario para la formación y reparación de tejidos. Por su parte, el ácido linoleico participa en funciones celulares y forma parte de una alimentación equilibrada.

Contenido Recomendado

Nuevo protocolo de semillas:el Gobierno busca sumar US$4.000 millones en exportaciones

Nuevo protocolo de semillas: el Gobierno busca sumar US$4.000 millones en exportaciones

Bóveda del Juicio Final:los secretos del búnker subterráneo que protege más de 5.000 especies de plantas

Bóveda del Juicio Final: los secretos del búnker subterráneo que protege más de 5.000 especies de plantas

Además, la Universidad de Connecticut señaló que las semillas de calabaza contienen minerales como magnesio y potasio, junto con fibra y proteínas. Su incorporación permite sumar variedad nutricional a comidas habituales.

Semillas de calabaza.
Las semillas de calabaza se destacan por su valor nutricional, especialmente por su contenido de proteínas vegetales y ácido linoleico. Foto: Freepik.

Cómo aprovechar las semillas de calabaza en casa

Una de las maneras más sencillas de consumirlas es tostarlas en el horno. En ese sentido, la Universidad Estatal de Utah compartió una receta que puede realizarse con pocos ingredientes y un sencillo paso a paso:

¿Qué se necesita?:

  • Semillas de una calabaza o zapallo
  • Una pequeña cantidad de aceite de oliva
  • Sal a gusto
  • Pimentón, ajo en polvo u otras especias (opcional)

Cómo tostar las semillas en el horno:

  1. Retirar las semillas del interior del zapallo y separarlas de los restos de pulpa.
  2. Lavarlas con agua y escurrirlas.
  3. Secarlas con papel absorbente o un repasador limpio.
  4. Colocarlas en un recipiente y mezclarlas con aceite y condimentos.
  5. Distribuirlas sobre una bandeja, sin amontonarlas.
  6. Llevarlas al horno precalentado a 175 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos, revolviendo y controlando que se doren sin quemarse.
  7. Retirarlas, dejarlas enfriar y consumirlas.

Cabe destacar que su consumo de estas semillas debe formar parte de una alimentación variada, ya que sus propiedades nutricionales no implican por sí solas la prevención o el tratamiento de enfermedades, y siempre consultar con un profesional de la salud.

SemillasSaludable
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El poder nutricional oculto en las semillas de calabaza:por qué los expertos recomiendan incorporarlas a la dieta

    El poder nutricional oculto en las semillas de calabaza: por qué los expertos recomiendan incorporarlas a la dieta

  2. Qué alimentos contienen magnesio y por qué es tan importante para el organismo, según un experto en salud metabólica

    Qué alimentos contienen magnesio y por qué es tan importante para el organismo, según un experto en salud metabólica

  3. Daniel López Rosetti, médico cardiólogo argentino:“Si vas una hora al gimnasio y después te quedás siete horas sentado, perdiste plata”

    Daniel López Rosetti, médico cardiólogo argentino: “Si vas una hora al gimnasio y después te quedás siete horas sentado, perdiste plata”

  4. Los psicólogos coinciden sobre los días de lluvia:“El 60% de la población se siente más triste, con menos energía y experimenta más cambios de humor”

    Los psicólogos coinciden sobre los días de lluvia: “El 60% de la población se siente más triste, con menos energía y experimenta más cambios de humor”

  5. Día Mundial de la Salud Mental:lanzan en Argentina un nuevo tratamiento para la depresión

    Día Mundial de la Salud Mental: lanzan en Argentina un nuevo tratamiento para la depresión
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

La Justicia ordenó mejorar la seguridad en la Autopista Presidente Perón:todavía faltan 31 kilómetros para terminarla

Economía

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

El premio Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Internacionales

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli

Papa León XIV.

El Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

Quién es Navi Pillay, la jueza sudafricana que ganó el Nobel de la Paz:dirigió la comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza

El huracán Simón azota a México:cambió de trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas del Pacífico