Terminan en la basura, pero son ricas en nutrientes: para qué sirven las semillas de calabaza y cómo aprovecharlas, según investigadores del CONICET

Para qué sirven las semillas de calabaza y cuáles son sus beneficios. Foto: Freepik.

Las semillas de calabaza o de zapallo son una alternativa ideal y nutritiva que muchas veces termina en la basura. Sin embargo, una investigación de especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el CONICET, publicada en 2018, destacó su contenido de proteínas y ácido linoleico, además de su potencial para elaborar alimentos. Pueden consumirse como snack, agregarse a ensaladas o utilizarse en distintas recetas caseras.

Para qué sirven las semillas de calabaza y cuáles son sus beneficios

Las semillas de calabaza se destacan por su valor nutricional, especialmente por su contenido de proteínas vegetales y ácido linoleico, un ácido graso esencial de la familia omega-6 que el organismo necesita incorporar mediante la alimentación.

En la investigación titulada “Cinética del proceso de secado de semillas de zapallo y melón de descarte para obtener snacks”, los especialistas de la UNSJ y el CONICET explicaron que ambas semillas presentan una composición rica en sustancias potencialmente beneficiosas para la salud.

Sobre las de zapallo, explicaron que su alto contenido de proteínas contribuye al aporte diario de este nutriente, el cual es necesario para la formación y reparación de tejidos. Por su parte, el ácido linoleico participa en funciones celulares y forma parte de una alimentación equilibrada.

Además, la Universidad de Connecticut señaló que las semillas de calabaza contienen minerales como magnesio y potasio, junto con fibra y proteínas. Su incorporación permite sumar variedad nutricional a comidas habituales.

Las semillas de calabaza se destacan por su valor nutricional, especialmente por su contenido de proteínas vegetales y ácido linoleico. Foto: Freepik.

Cómo aprovechar las semillas de calabaza en casa

Una de las maneras más sencillas de consumirlas es tostarlas en el horno. En ese sentido, la Universidad Estatal de Utah compartió una receta que puede realizarse con pocos ingredientes y un sencillo paso a paso:

¿Qué se necesita?:

Semillas de una calabaza o zapallo

Una pequeña cantidad de aceite de oliva

Sal a gusto

Pimentón, ajo en polvo u otras especias (opcional)

Cómo tostar las semillas en el horno:

Retirar las semillas del interior del zapallo y separarlas de los restos de pulpa. Lavarlas con agua y escurrirlas. Secarlas con papel absorbente o un repasador limpio. Colocarlas en un recipiente y mezclarlas con aceite y condimentos. Distribuirlas sobre una bandeja, sin amontonarlas. Llevarlas al horno precalentado a 175 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos, revolviendo y controlando que se doren sin quemarse. Retirarlas, dejarlas enfriar y consumirlas.

Cabe destacar que su consumo de estas semillas debe formar parte de una alimentación variada, ya que sus propiedades nutricionales no implican por sí solas la prevención o el tratamiento de enfermedades, y siempre consultar con un profesional de la salud.