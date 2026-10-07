Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines”

Robert De Niro, de 83 años, atribuye su rutina de ejercicio a la constancia: entrena entre tres y seis veces por semana y, según el proyecto en el que trabaje, puede encadenar hasta diez días seguidos. Lo dijo en una entrevista con BBC Radio 2 de febrero de 2025, cuando tenía 81 años, y agregó que a los 40 decidió “tomar como referencia a los bailarines”, que trabajan, practican y se ejercitan con regularidad.
Cuántas veces por semana entrena Robert De Niro
En la entrevista, el actor respondió que la frecuencia depende de sus compromisos profesionales: tres veces, cinco o seis, o hasta diez días seguidos. También dijo que no siente fanatismo ni obsesión por el ejercicio y que lo central es mantenerse activo y convertir el entrenamiento en parte de la rutina diaria. Los 40 años que mencionó corresponden a 1983, ya que nació en 1943.
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Quién lo asesora y qué trabajo físico hace
A lo largo de su carrera, De Niro transformó su cuerpo para distintos papeles y trabajó con entrenadores para sostener fuerza y resistencia. James Brady, su entrenador personal, sostiene que entrena con compromiso y considera el estado físico una preparación para cualquier papel. Su rutina combina trabajo cardiovascular y de fuerza, con entre tres y seis sesiones semanales.
Su pareja, Tiffany Chen, es instructora de artes marciales y kickboxer. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de The Intern, donde fue fotografiada enseñando tai chi a De Niro y a Anne Hathaway.
De cuándo es la entrevista y la colosal trayectoria del actor
- La cuenta de BBC Radio 2 en TikTok difundió un fragmento de la charla con un título referido a un De Niro de 81 años. La emisión fue en febrero de 2025.
- De Niro nació en Nueva York el 17 de agosto de 1943. En 1983, cuando cumplió 40 años, ya había ganado dos premios Oscar: mejor actor de reparto por El Padrino II y mejor actor por Toro salvaje, película para la que aumentó unos 27 kilos.
- Trabajó con Martin Scorsese en Taxi Driver, Toro salvaje y Buenos muchachos (Goodfellas). Su séptimo hijo nació en 2023, cuando tenía 79 años, de su relación con Chen.