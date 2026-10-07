Robert De Niro, 83 años: “A los 40 decidí tomar como referencia a los bailarines”

Cuántas veces por semana entrena Robert De Niro Foto: NA.

Robert De Niro, de 83 años, atribuye su rutina de ejercicio a la constancia: entrena entre tres y seis veces por semana y, según el proyecto en el que trabaje, puede encadenar hasta diez días seguidos. Lo dijo en una entrevista con BBC Radio 2 de febrero de 2025, cuando tenía 81 años, y agregó que a los 40 decidió “tomar como referencia a los bailarines”, que trabajan, practican y se ejercitan con regularidad.

Cuántas veces por semana entrena Robert De Niro

En la entrevista, el actor respondió que la frecuencia depende de sus compromisos profesionales: tres veces, cinco o seis, o hasta diez días seguidos. También dijo que no siente fanatismo ni obsesión por el ejercicio y que lo central es mantenerse activo y convertir el entrenamiento en parte de la rutina diaria. Los 40 años que mencionó corresponden a 1983, ya que nació en 1943.

Quién lo asesora y qué trabajo físico hace

A lo largo de su carrera, De Niro transformó su cuerpo para distintos papeles y trabajó con entrenadores para sostener fuerza y resistencia. James Brady, su entrenador personal, sostiene que entrena con compromiso y considera el estado físico una preparación para cualquier papel. Su rutina combina trabajo cardiovascular y de fuerza, con entre tres y seis sesiones semanales.

Su pareja, Tiffany Chen, es instructora de artes marciales y kickboxer. Se conocieron en 2015 durante el rodaje de The Intern, donde fue fotografiada enseñando tai chi a De Niro y a Anne Hathaway.

A lo largo de su carrera, De Niro transformó su cuerpo para distintos papeles y trabajó con entrenadores para sostener fuerza y resistencia. Foto: Reuters.

De cuándo es la entrevista y la colosal trayectoria del actor