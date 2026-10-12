La planta que los jardineros recomiendan para la cocina: es aromática, fácil de cuidar y podés usarla para cocinar

Albahaca, la planta ideal para tener en la cocina Foto: Gemini IA

Tener una planta dentro de la cocina no solamente permite incorporar un toque natural a la decoración, y en este sentido, hay algunas especies que son especialmente seleccionadas para esta parte del hogar. La más elegida es la albahaca.

Popular por su aroma característico, sus hojas verdes y su tamaño pequeño, esta planta puede cultivarse en una maceta y ubicarse cerca de una ventana. Sin embargo, para que crezca con fuerza necesita encontrar un lugar con buenas condiciones de luz y recibir una atención regular.

Albahaca, la planta ideal para tener en la cocina Foto: Gemini IA

Dónde colocar la albahaca dentro de la cocina

La ubicación es uno de los puntos más importantes para que la albahaca se desarrolle correctamente. Lo ideal es colocarla cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural durante varias horas del día.

Esta planta necesita de buena iluminación para producir hojas y conservar un crecimiento compacto. Por otro lado, si la cocina es muy oscura o no cuenta con buena entrada de luz, puede resultar más difícil mantenerla saludable, ya que necesita de algunos cuidados específicos.

También conviene evitar sitios demasiado fríos o con corrientes de aire. La albahaca es sensible a las bajas temperaturas, por lo que durante los meses fríos debe permanecer protegida.

Cómo cuidar la albahaca en casa para que crezca frondosa y dure más tiempo Foto: Pinterest

Cómo regar la albahaca para que crezca saludable

El riego debe ser frecuente, especialmente durante los períodos cálidos, aunque esto no significa mantener la tierra constantemente mojada. Antes de agregar agua, conviene comprobar el estado del sustrato.

La maceta debe contar con agujeros en la base para permitir la salida del excedente. El encharcamiento puede perjudicar las raíces y favorecer problemas asociados al exceso de humedad.

Una buena práctica es regar directamente sobre la tierra y evitar mojar de manera constante las hojas. La frecuencia dependerá de la temperatura, la cantidad de luz y el tamaño del recipiente.

Cómo cuidar la albahaca en casa para que crezca frondosa y dure más tiempo Foto: Pinterest

Cómo usar la albahaca fresca en la cocina

Una de las principales ventajas de cultivar albahaca en casa es poder utilizar sus hojas recién cosechadas. Su sabor y aroma combinan especialmente bien con pastas, pizzas, ensaladas, salsas y preparaciones con tomate.

También puede utilizarse para preparar pesto o simplemente incorporarse fresca al finalizar una comida. Así, una pequeña maceta puede convertirse en una fuente constante de hojas aromáticas y, al mismo tiempo, aportar un toque verde y natural a la cocina.