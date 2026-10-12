comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La planta que los jardineros recomiendan para la cocina: es aromática, fácil de cuidar y podés usarla para cocinar

Se trata de una planta especialmente elegida para cultivar dentro de casa y puede convertirse en una excelente opción para sumar verde con cuidados simples.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Albahaca, la planta ideal para tener en la cocina
Albahaca, la planta ideal para tener en la cocina Foto: Gemini IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tener una planta dentro de la cocina no solamente permite incorporar un toque natural a la decoración, y en este sentido, hay algunas especies que son especialmente seleccionadas para esta parte del hogar. La más elegida es la albahaca.

Popular por su aroma característico, sus hojas verdes y su tamaño pequeño, esta planta puede cultivarse en una maceta y ubicarse cerca de una ventana. Sin embargo, para que crezca con fuerza necesita encontrar un lugar con buenas condiciones de luz y recibir una atención regular.

Albahaca, la planta ideal para tener en la cocina
Albahaca, la planta ideal para tener en la cocina Foto: Gemini IA

Dónde colocar la albahaca dentro de la cocina

La ubicación es uno de los puntos más importantes para que la albahaca se desarrolle correctamente. Lo ideal es colocarla cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural durante varias horas del día.

Esta planta necesita de buena iluminación para producir hojas y conservar un crecimiento compacto. Por otro lado, si la cocina es muy oscura o no cuenta con buena entrada de luz, puede resultar más difícil mantenerla saludable, ya que necesita de algunos cuidados específicos.

Contenido Recomendado

Sin romper el cemento:los 3 árboles que se pueden cultivar en macetas para llenar de verde un patio gris

Un arce japonés (Acer palmatum) en maceta.

Las 3 flores amarillas para plantar en octubre:llenan de color el jardín y atraen polinizadores

Las 3 flores amarillas para cultivar en primavera.

También conviene evitar sitios demasiado fríos o con corrientes de aire. La albahaca es sensible a las bajas temperaturas, por lo que durante los meses fríos debe permanecer protegida.

Cómo cuidar la albahaca en casa para que crezca frondosa y dure más tiempo Foto: Pinterest

Cómo regar la albahaca para que crezca saludable

El riego debe ser frecuente, especialmente durante los períodos cálidos, aunque esto no significa mantener la tierra constantemente mojada. Antes de agregar agua, conviene comprobar el estado del sustrato.

La maceta debe contar con agujeros en la base para permitir la salida del excedente. El encharcamiento puede perjudicar las raíces y favorecer problemas asociados al exceso de humedad.

Una buena práctica es regar directamente sobre la tierra y evitar mojar de manera constante las hojas. La frecuencia dependerá de la temperatura, la cantidad de luz y el tamaño del recipiente.

Cómo cuidar la albahaca en casa para que crezca frondosa y dure más tiempo Foto: Pinterest

Cómo usar la albahaca fresca en la cocina

Una de las principales ventajas de cultivar albahaca en casa es poder utilizar sus hojas recién cosechadas. Su sabor y aroma combinan especialmente bien con pastas, pizzas, ensaladas, salsas y preparaciones con tomate.

También puede utilizarse para preparar pesto o simplemente incorporarse fresca al finalizar una comida. Así, una pequeña maceta puede convertirse en una fuente constante de hojas aromáticas y, al mismo tiempo, aportar un toque verde y natural a la cocina.

PlantasJardínCocina
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. El árbol de flores rosas que transforma las calles en octubre:cómo se llama y dónde puede crecer

    El árbol de flores rosas que transforma las calles en octubre: cómo se llama y dónde puede crecer

  2. Sin romper el cemento:los 3 árboles que se pueden cultivar en macetas para llenar de verde un patio gris

    Sin romper el cemento: los 3 árboles que se pueden cultivar en macetas para llenar de verde un patio gris

  3. Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores:la planta que llena de color el jardín

    Puede alcanzar los 2 metros de altura, pocos la tienen en sus casas y atrae picaflores: la planta que llena de color el jardín

  4. Los jardineros siempre la recomiendan:“La planta cebra es ideal para decorar la casa y para principiantes”

    Los jardineros siempre la recomiendan: “La planta cebra es ideal para decorar la casa y para principiantes”

  5. Las 3 flores amarillas para plantar en octubre:llenan de color el jardín y atraen polinizadores

    Las 3 flores amarillas para plantar en octubre: llenan de color el jardín y atraen polinizadores
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Fito Páez lanzó “Circo Beat” en 1994:32 años después, una banda se animó a cambiarle el sonido a un clásico del rock nacional

Fito Páez, cantante. Foto: Reuters.

En 1967, Los Gatos lanzaron “Ayer nomás” con otra letra:la historia detrás del giro que cambió el clásico del rock nacional

Otra pérdida para el folklore:murió a los 76 años una leyenda que grabó 8 discos y llevó la música popular por todo el mundo

Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie:“Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

Economía

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Regalos del Día de la Madre: precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

Turismo

Nació por un tren salinero, quedó casi abandonado durante décadas y hoy es un paraíso argentino donde las ballenas nadan cerca de la costa

Puerto Pirámides

En 1902, Argentina construyó una cárcel para los criminales más peligrosos en el fin del mundo:hoy es uno de los museos más impactantes de Ushuaia

Expo Hipoacusia 2026:el evento que visibilizará una problemática que afecta a 2.5 millones de personas en la Argentina

Nació como un pequeño buffet ferroviario en 2006 y con los años se transformó:hoy es un bodegón gigante con más de 150 platos