Como Pokémon GO, pero con gatos reales: así funciona Cat Collector, la aplicación para encontrar y coleccionar “michis” por el mundo

Cat Collector: la app que permite coleccionar gatos reales al estilo de Pokémon GO. Foto: Instagram / catcollector.app

Los amantes de los gatos tienen una nueva excusa para salir a caminar: una aplicación que transforma el encuentro con un felino en una captura digital. Se llama Cat Collector y propone una dinámica similar a la de Pokémon GO, pero en lugar de buscar criaturas fantásticas, los usuarios pueden fotografiar gatos reales y convertirlos en figuritas coleccionables.

La propuesta combina tecnología, geolocalización y el encanto de los animales en una experiencia que invita a recorrer las calles con otra mirada. Cada gato encontrado se suma a una colección personal y queda registrado en un mapa que permite recordar dónde apareció.

Cat Collector: la app que permite coleccionar gatos reales al estilo de Pokémon GO Video: Instagram / catcollector.app

Cómo funciona Cat Collector, la aplicación para coleccionar gatos

La mecánica de Cat Collector es sencilla. Para comenzar, hay que descargar la aplicación, elegir un nombre de usuario y salir a buscar gatos. Cuando el jugador encuentra un felino, puede fotografiarlo desde la app para generar una tarjeta coleccionable con su imagen.

Cada carta digital incluye la fotografía del animal, el lugar donde fue encontrado y el nombre de la persona que lo registró. De esta manera, cada encuentro se convierte en una pieza de una colección que puede crecer con cada paseo.

La clasificación de los ejemplares tiene en cuenta sus características físicas, como el color del pelaje y las manchas. No se trata de completar una colección según las razas, sino de descubrir y registrar gatos con apariencias diferentes.

Cat Collector permite convertir las fotos de gatos reales en figuritas digitales para sumar a una colección personal. Foto: Instagram / catcollector.app

El mapa que permite descubrir gatos de todo el mundo

Uno de los atractivos de Cat Collector es que la experiencia no termina con los animales que cada usuario encuentra personalmente. La plataforma también permite explorar los registros de otros jugadores y descubrir gatos fotografiados en distintas partes del mundo.

Gracias a la geolocalización, cada captura queda asociada al punto donde se produjo el encuentro. Así, los usuarios pueden consultar un mapa con los lugares en los que fueron registrados los felinos y explorar los hallazgos de su zona.

La aplicación también incorpora un ranking local que permite observar qué gatos se destacan en cada área. Las fotografías mejor posicionadas aparecen en los primeros lugares de la clasificación, lo que suma un componente competitivo a la experiencia.

Además, las tarjetas digitales se pueden compartir en redes sociales y aplicaciones de mensajería. De esta forma, los jugadores tienen la posibilidad de mostrar sus hallazgos, intercambiar recomendaciones y dar a conocer a los gatos que encuentran durante sus recorridos.

La aplicación utiliza la geolocalización para registrar el lugar exacto donde cada usuario encuentra un felino. Foto: Instagram / catcollector.app

Cuántos gatos fueron registrados en Cat Collector

Según las cifras mencionadas en la información difundida sobre la plataforma, Cat Collector ya reunía más de 33.000 gatos registrados en 134 países. En México, por ejemplo, se habían documentado 98 ejemplares.

Estos números reflejan el alcance internacional de una propuesta que combina el entretenimiento digital con una actividad cotidiana. Cada fotografía contribuye a ampliar el registro colectivo de gatos encontrados en diferentes lugares.

La posibilidad de explorar capturas de otras personas también permite que la colección vaya más allá del barrio o la ciudad de cada jugador, con ejemplares registrados en distintos rincones del planeta.

Dónde descargar Cat Collector para Android y iPhone

Cat Collector está disponible para dispositivos Android y iOS, a través de Google Play y la App Store, respectivamente.

Al estilo de Pokémon GO, el juego invita a recorrer las calles en busca de nuevos gatos y descubrir los ejemplares registrados por otros usuarios. Foto: Instagram / catcollector.app

Para empezar a jugar, solo hay que buscar la aplicación en la tienda oficial del celular, descargarla y crear un nombre de usuario. Una vez dentro, se puede comenzar a fotografiar gatos y sumar nuevas tarjetas a la colección.

La propuesta tiene una particularidad: no hace falta buscar criaturas virtuales ni completar misiones complejas. El objetivo es prestar atención al entorno, descubrir gatos durante los paseos y convertir esos encuentros en recuerdos digitales.

Eso sí, es importante respetar a los animales durante las capturas: conviene fotografiarlos a una distancia prudente, sin perseguirlos, tocarlos ni intentar atraerlos a lugares peligrosos. La idea es coleccionar hallazgos sin alterar su comportamiento ni ponerlos en riesgo.