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El “beso cósmico” de Venus y Júpiter: cuándo y cómo ver desde Argentina el evento astronómico que no se repetirá hasta 2028

Durante unos pocos días, el cielo ofrecerá una postal poco habitual que podrá apreciarse sin instrumentos especiales. Por qué miles de aficionados a la astronomía están pendientes de este evento y qué lo hace tan especial.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 12:57
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Venus y Júpiter protagonizarán una de las conjunciones planetarias más llamativas de 2026, visible a simple vista desde distintos puntos del mundo.
Venus y Júpiter protagonizarán una de las conjunciones planetarias más llamativas de 2026, visible a simple vista desde distintos puntos del mundo. Foto: Laura Torregrosa López (@alhilo_teatro).
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Los amantes de la astronomía tendrán una cita especial con el cielo durante los primeros días de junio. Venus y Júpiter protagonizarán una de las conjunciones planetarias más llamativas de 2026, un fenómeno popularmente conocido como el “beso cósmico” debido a la aparente cercanía entre ambos cuerpos celestes.

Aunque en realidad los planetas estarán separados por cientos de millones de kilómetros, desde la perspectiva terrestre parecerán casi tocarse en el horizonte occidental poco después de la puesta del Sol. La escena podrá apreciarse sin telescopios ni equipamiento especializado y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más destacados del mes.

El fenómeno, conocido popularmente como “beso cósmico”, permitirá observar a los dos planetas más brillantes del cielo muy cerca uno del otro. Foto: Laura Torregrosa López (@alhilo_teatro).

La máxima aproximación tendrá lugar el 9 de junio y no se repetirá con características similares hasta 2028, lo que convierte a este fenómeno en una oportunidad imperdible para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno.

¿Qué es la conjunción de Venus y Júpiter?

Una conjunción planetaria ocurre cuando dos planetas parecen ubicarse muy próximos entre sí en el firmamento vistos desde la Tierra. Este efecto visual se produce porque ambos coinciden en una región similar de la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen los planetas a través del cielo.

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En esta ocasión, Venus y Júpiter, considerados los planetas más brillantes visibles a simple vista, alcanzarán una separación aparente de apenas dos grados. Esa distancia equivale aproximadamente al ancho de un dedo meñique extendido con el brazo completamente estirado.

La mejor oportunidad para contemplar el espectáculo será poco después de la puesta del Sol, mirando hacia el horizonte occidental. Foto: Laura Torregrosa López (@alhilo_teatro).

Aunque las conjunciones son relativamente frecuentes, no todas resultan tan espectaculares. La combinación del brillo de ambos astros y su proximidad visual hará que destaquen incluso desde ciudades con contaminación lumínica.

Cuándo y cómo observar el “beso cósmico” de junio de 2026

La mejor noche para contemplar el fenómeno será la del 9 de junio, aunque la cercanía entre ambos planetas podrá apreciarse desde el 8 hasta el 10 de junio.

En Argentina, el momento ideal para la observación se producirá alrededor de las 18:18 horas, pocos minutos después del atardecer. Los especialistas recomiendan buscar un lugar con una vista despejada hacia el oeste o noroeste y comenzar la observación apenas desaparezca el Sol del horizonte.

La conjunción permanecerá visible durante aproximadamente dos horas después del anochecer, brindando suficiente tiempo para localizar los planetas incluso desde áreas urbanas.

Astronomía, planetas. Foto: Unsplash
Además de Venus y Júpiter, Mercurio también podrá distinguirse en el cielo durante las jornadas de observación de junio. Foto: Unsplash.

Gracias a su intenso brillo, Venus aparecerá como el objeto más luminoso del cielo después de la Luna, mientras que Júpiter podrá identificarse fácilmente como un punto brillante situado muy cerca de él.

Consejos para disfrutar mejor del fenómeno astronómico

Uno de los aspectos más atractivos de esta conjunción es que no requiere instrumentos especiales para ser observada. Sin embargo, algunos consejos pueden mejorar notablemente la experiencia:

  • Elegir un lugar con el horizonte occidental despejado.
  • Comenzar la observación entre 20 y 30 minutos después de la puesta del Sol.
  • Evitar zonas con iluminación intensa.
  • Utilizar prismáticos para apreciar mejor la cercanía entre ambos planetas.
  • Consultar aplicaciones astronómicas para ubicarlos con mayor facilidad.

Los binoculares permitirán observar a Venus y Júpiter simultáneamente en el mismo campo visual, una imagen que suele resultar especialmente impactante para los observadores aficionados.

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La conjunción ofrecerá una excelente ocasión para fotografiar el cielo nocturno sin necesidad de equipos astronómicos avanzados. Foto: NA.

Mercurio y Géminis también serán protagonistas del cielo de junio

Además de Venus y Júpiter, el cielo ofrecerá otros atractivos durante esos días. Debajo de ambos planetas será posible localizar a Mercurio, que se acercará a uno de los mejores momentos del año para su observación. El planeta alcanzará su máxima elongación respecto al Sol alrededor del 15 de junio, lo que facilitará su detección tras el crepúsculo.

Otra referencia importante será la constelación de Géminis. Sus estrellas principales, Pólux y Cástor, podrán distinguirse cerca de los planetas y servirán como guía para los observadores.

Hacia finales de mes, entre el 23 y el 26 de junio, Venus, Júpiter y Mercurio volverán a ofrecer una atractiva configuración celeste que permitirá seguir disfrutando de la observación planetaria antes de que las condiciones de visibilidad cambien con el avance de la temporada.

AstronomíaFenómeno en el cieloArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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