El tren más barato de Argentina: cuesta menos que un desayuno y atraviesa uno de los paisajes más lindos del país

El tren turístico más barato Foto: Argentina.gob.ar.

Viajar en tren suele tener algo de nostalgia, pero en Córdoba también puede ser una de las formas más económicas y pintorescas de recorrer la provincia. El Tren de las Sierras, que conecta la ciudad de Córdoba con distintos puntos del Valle de Punilla hasta Capilla del Monte, se convirtió en una alternativa ideal para turistas y vecinos que buscan moverse entre montañas, ríos y pueblos históricos sin gastar de más. Según la información oficial difundida por Trenes Argentinos, el servicio regional tiene una duración estimada de 4 horas y 56 minutos y permite comprar pasajes para viajar desde Córdoba hacia Cosquín y de Cosquín hacia Capilla del Monte.

El dato que más llama la atención es el precio: la tarifa mínima vigente desde el 1° de junio de 2026 arranca en $700, mientras que el pasaje más caro hasta Capilla del Monte llega a $7.000, de acuerdo con el cuadro tarifario oficial del servicio. En tiempos en los que una escapada puede volverse cada vez más costosa, este tren aparece como una opción accesible para descubrir una de las regiones serranas más elegidas de Argentina.

Un viaje serrano por Córdoba: ríos, puentes, pueblos y estaciones con historia

El recorrido del Tren de las Sierras atraviesa algunas de las postales más reconocidas del Valle de Punilla. Sale desde Córdoba y pasa por estaciones como Alta Córdoba, Rodríguez del Busto, La Calera, Casa Bamba, San Roque, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, La Cumbre, San Esteban y Capilla del Monte.

El tren turístico más barato Foto: Argentina.gob.ar.

Uno de los tramos más buscados por los viajeros es el de Casa Bamba, donde las vías se acercan al río Suquía y se internan entre formaciones serranas. La experiencia no se parece a un viaje tradicional: el paisaje cambia lentamente por la ventanilla, aparecen puentes, curvas, vegetación nativa y estaciones que conservan parte del espíritu ferroviario de otra época.

Además, no se trata solamente de un atractivo turístico. El tren también cumple una función cotidiana para quienes viven en la zona y necesitan trasladarse por trabajo, estudio o trámites. Esa doble identidad, entre transporte público y paseo panorámico, explica por qué se volvió tan popular entre cordobeses y visitantes.

Cuánto cuesta viajar en el Tren de las Sierras en 2026

El esquema tarifario se organiza por secciones y distancia recorrida. De acuerdo con el PDF oficial de horarios y tarifas, los valores vigentes desde el 1° de junio de 2026 van desde $700 para los tramos más cortos hasta $7.000 para el recorrido más extenso.

Las tarifas publicadas son:

Sección 1: $700

Sección 2: $1.400

Sección 3: $2.100

Sección 4: $2.800

Sección 5: $3.500

Sección 6: $4.200

Sección 7: $4.900

Sección 8: $6.300

Sección 9: $7.000

El servicio funciona todos los días y, según Trenes Argentinos, los pasajes se pueden adquirir por la web o en boleterías habilitadas. También hay restricciones de equipaje: cada persona puede llevar un bolso de mano de hasta 10 kilos, con medidas máximas de 45 cm de alto, 35 cm de ancho y 25 cm de profundidad.

La historia del Tren de las Sierras: de las cargas al turismo

La historia de este ramal es mucho más antigua que su actual perfil turístico. El origen del Tren de las Sierras se remonta al desarrollo ferroviario de fines del siglo XIX, cuando Córdoba necesitaba conectar su capital con el interior provincial. De acuerdo con registros históricos, el Ferrocarril Córdoba y Noroeste fue impulsado para unir Córdoba con el Valle de Punilla y Cruz del Eje, siguiendo en parte el curso del Río Primero, hoy conocido como río Suquía.

El tren turístico más barato Foto: Argentina.gob.ar.

La primera sección entre Córdoba y La Calera fue habilitada el 30 de julio de 1891, y la línea se completó hacia Cosquín el 7 de marzo de 1892, dentro de un proyecto ferroviario de trocha angosta, de 1.000 milímetros, característico de varios ramales del centro y norte argentino.

En sus primeros años, el tren no nació como paseo turístico, sino como una herramienta clave para mover mercaderías, minerales, madera, carbón, granos, animales y pasajeros entre la capital cordobesa y las localidades del interior. Con el paso del tiempo, especialmente desde mediados del siglo XX, el tren comenzó a tener un fuerte vínculo con el turismo serrano, cuando familias de Córdoba, Buenos Aires y Rosario lo elegían para llegar a los pueblos de Punilla durante las vacaciones.

Auge, abandono y regreso: el tren que volvió a unir Punilla

Como ocurrió con muchos ramales ferroviarios argentinos, el Tren de las Sierras atravesó etapas de esplendor, suspensión y recuperación. El servicio dejó de funcionar en 1977, luego tuvo intentos de reactivación en los años 90 y volvió a circular por etapas desde 2007, cuando se reinauguró parte del ramal entre Rodríguez del Busto y La Calera.

La recuperación fue progresiva. En los últimos años, el tren volvió a ganar centralidad en el Valle de Punilla y extendió su alcance hasta Capilla del Monte, una de las localidades más conocidas por el Cerro Uritorco, sus caminatas, su mística y su oferta de turismo de naturaleza. El sitio especializado del servicio señala que actualmente el trayecto operativo conecta Córdoba con Capilla del Monte, aunque el proyecto histórico del ramal tuvo como destino final Cruz del Eje.