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Video viral: tiene 8 años, compuso una canción para la Selección Argentina junto a su papá y emocionó a miles de hinchas

Una pequeña fanática de Messi creó un tema inspirado en la Scaloneta que se volvió tendencia y que podría convertirse en la canción del Mundial.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Video viral: tiene 8 años, compuso una canción para la Selección Argentina junto a su papá y emocionó a miles de hinchas Foto: redes
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El Mundial 2026 sacó a relucir la creatividad y la felicidad de los hinchas y, entre cábalas, banderas y algunos embrujos, una nena de 8 años se volvió viral junto a su papá, ya que compusieron una canción dedicada a alentar a la Scaloneta. El contenido enterneció a los hinchas y en pocas horas se volvió viral.

Con una guitarra y algunas simples ideas, padre e hija se sentaron a componer la letra de una canción dedicada a la Selección Argentina y el resultado fue un video viral, cargado de ilusión, referencias al fútbol y el deseo de millones de argentinos: volver a ganar la copa del mundo. El canto de Pauli, la nena que aparece en el video, comenzó a circular en las redes sociales y su emoción llegó hasta el corazón de los fanáticos, que planean convertir su versión en una canción de cancha.

La canción viral del mundial. Fuente: X

La canción de una nena de 8 años que se hizo viral: ¿de dónde salió la inspiración?

La protagonista del video es Pauli, una pequeña hincha que, junto a su padre, decidió transformar la pasión por la Selección en una canción de cancha. La letra, interpretada sobre la melodía de un reconocido tema de rock nacional llamado “Astros”, de Ciro y Los Persas, repasa algunos de los momentos más emblemáticos del fútbol argentino.

“Los pobres gringos no entienden nada, al ver la barra descontrolada, y si precisan que alguien le cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación”, comienza cantando la nena.

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El video viral de la nena que inventó una canción para la Selección Argentina. Foto: Captura

Y continúa: “Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la Selección”.

Ni los vikingos, ni los piratas, ni los franchutes, ni los de España, porque este sueño no se termina, esta es la fiesta de la Argentina”, sigue.

Con un pequeño baile y muchas sonrisas, ambos cantan a la par: “Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación. Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la Selección”.

En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se sintieron identificados con el sentimiento que transmite la canción.

El video viral de la nena que inventó una canción para la Selección Argentina. Foto: Captura

Cabe señalar que la Selección Argentina ya cuenta con una canción que se instaló como himno no oficial de este Mundial 2026. Se trata de “La cuarta estrella”, una adaptación inspirada en la melodía de “No me arrepiento de este amor”, el recordado tema de Gilda.

La versión fue realizada por el artista Palmito Música y gira en torno al gran anhelo de los hinchas de toda la república: que la Scaloneta conquiste un nuevo título en el Mundial 2026 y sume una cuarta estrella a su escudo.

Mundial 2026VideosSelección Argentina
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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