Vuelve el Festival del Asado y la Empanada con entrada gratuita: cuándo y dónde se podrán degustar estos íconos argentinos

Festival del Asado y la Empanada en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: buenosaires.gob.ar

Buenos Aires volverá a convertirse en el punto de encuentro de los amantes de la cocina criolla con una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada, que se realizará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas, en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego).

Con entrada libre y gratuita, la propuesta culinaria reunirá en un solo espacio a productores, parrilleros, restaurantes y emprendimientos gastronómicos para celebrar dos de los grandes íconos de la gastronomía nacional.

Durante dos jornadas, el público podrá degustar, comparar y descubrir versiones tradicionales, regionales y de autor de platos que forman parte de la identidad argentina y convocan a miles de personas cada año.

El Festival del Asado y la Empanada celebrará dos de los grandes íconos de la gastronomía nacional. Foto: buenosaires.gob.ar

Dónde comer el mejor asado en Buenos Aires: más de 30 parrillas y food trucks en un solo lugar

Si hay un ritual capaz de representar la esencia argentina, ese es el asado. Por eso, uno de los grandes atractivos del festival será la amplia variedad de propuestas dedicadas a las carnes a la parrilla. Los visitantes encontrarán más de 30 puestos y food trucks, donde se podrán probar:

Achuras

Bondiolas

Choripanes

Colitas de cuadril

Costillares

Entrañas

Matambres

Mollejas

Ojo de bife

Pamplonas

Vacío

Uno de los grandes atractivos del festival será la variedad de propuestas dedicadas a las carnes a la parrilla. Foto: buenosaires.gob.ar

Las propuestas incluirán desde recetas tradicionales acompañadas con chimichurri o salsa criolla hasta versiones gourmet que muestran nuevas tendencias en el universo parrillero. La feria ofrecerá opciones para todos los gustos y presupuestos, convirtiéndose en una verdadera vidriera de los distintos estilos de asado que existen en el país.

Empanadas de todas las provincias: un viaje gastronómico federal sin salir de la Ciudad

Las empanadas tendrán un lugar protagónico en esta edición y permitirán recorrer los sabores más representativos de cada región argentina. Entre las variedades que podrán degustarse estarán:

Empanas jujeñas : elaboradas con arvejas y ají molido

Empanadas riojanas : preparadas con carne de cuadril

Empanadas salteñas : elaboradas con carne cortada a cuchillo, papa y huevo duro

Empanadas tucumanas: preparadas con matambre vacuno y pasas de uva

Las empanadas tendrán un lugar protagónico en esta edición y permitirán recorrer los sabores de cada región. Foto: buenosaires.gob.ar

También habrá versiones típicas de La Pampa, Mendoza y San Juan, además de las especialidades patagónicas elaboradas con cordero de Chubut y Santa Cruz. El recorrido se completará con recetas del Litoral, que incorporan pescados de río, quesos y otros ingredientes característicos de la región.

Vinos, cerveza artesanal y tragos: qué tomar para acompañar el asado y las empanadas

La experiencia gastronómica estará acompañada por una cuidada selección de bebidas. Entre ellas se destacarán los vinos de Bodega Valle del Indio, que presentará sus etiquetas Akila, Alma Criolla y Kasañandú, con opciones de Malbec y Cabernet Sauvignon especialmente pensadas para maridar con carnes asadas.

Por su parte, Rabieta será la cerveza exclusiva del festival y ofrecerá estilos como Golden, Irish Red Ale, IPA, Red IPA, Honey, Fresh Lager y Dry Stout.

La propuesta también incluirá tragos clásicos que ganan cada vez más espacio en la gastronomía argentina, como el fernet y el vermú.

Entrada gratis: por qué el Festival del Asado y la Empanada es uno de los eventos más esperados del año

Con acceso libre, una enorme variedad de platos regionales y algunos de los mejores exponentes de la cocina argentina, el Festival del Asado y la Empanada se posiciona como una de las grandes citas gastronómicas de la temporada. Una oportunidad ideal para descubrir sabores, disfrutar en familia o con amigos y rendir homenaje a dos clásicos que forman parte de la cultura y la identidad del país.

El Festival del Asado y la Empanada se posiciona como una de las grandes citas gastronómicas de la temporada. Foto: buenosaires.gob.ar

Cómo llegar al Festival del Asado y la Empanada en el Hipódromo de Palermo

La llegada al Hipódromo de Palermo es bastante accesible, ya que está muy bien conectado con distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, todas las alternativas disponibles:

En colectivo

Es la forma más directa. Varias líneas te dejan sobre Av. del Libertador o muy cerca del acceso:

10, 15, 29, 34, 42, 55, 59, 60, 64, 118, 130, 160 y 166.

La mayoría circula por Av. del Libertador, Av. Dorrego o avenidas cercanas, a pocos metros de la entrada principal del predio.

En subte

El subte no llega directo, pero te acerca bastante:

Línea D: estaciones Palermo o Ministro Carranza

Desde cualquiera de esas estaciones podés:

Caminar entre 10 y 20 minutos

Combinar con un colectivo corto (como el 34 o el 160) hasta Libertador y Dorrego

En tren