comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Vuelve el Festival del Asado y la Empanada con entrada gratuita: cuándo y dónde se podrán degustar estos íconos argentinos

Con una enorme variedad de platos regionales y algunos de los mejores exponentes de la cocina argentina, el Festival del Asado y la Empanada se posiciona como una de las grandes citas gastronómicas de la temporada. Conocé todos los detalles.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Festival del Asado y la Empanada en la Ciudad de Buenos Aires.
Festival del Asado y la Empanada en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: buenosaires.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Buenos Aires volverá a convertirse en el punto de encuentro de los amantes de la cocina criolla con una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada, que se realizará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas, en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego).

Con entrada libre y gratuita, la propuesta culinaria reunirá en un solo espacio a productores, parrilleros, restaurantes y emprendimientos gastronómicos para celebrar dos de los grandes íconos de la gastronomía nacional.

Durante dos jornadas, el público podrá degustar, comparar y descubrir versiones tradicionales, regionales y de autor de platos que forman parte de la identidad argentina y convocan a miles de personas cada año.

El Festival del Asado y la Empanada celebrará dos de los grandes íconos de la gastronomía nacional. Foto: buenosaires.gob.ar

Dónde comer el mejor asado en Buenos Aires: más de 30 parrillas y food trucks en un solo lugar

Si hay un ritual capaz de representar la esencia argentina, ese es el asado. Por eso, uno de los grandes atractivos del festival será la amplia variedad de propuestas dedicadas a las carnes a la parrilla. Los visitantes encontrarán más de 30 puestos y food trucks, donde se podrán probar:

Contenido Recomendado

Llega la Expo Rodantear 2026:fechas, novedades y todo sobre la mayor feria de motorhomes de Argentina

Llega la Expo Rodantear 2026: fechas, novedades y todo sobre la mayor feria de motorhomes de Argentina

El destino “todo en uno” de América Latina que cada vez eligen más los argentinos:tiene Caribe, montaña, gastronomía y aventura

El destino “todo en uno” de América Latina que cada vez eligen más los argentinos: tiene Caribe, montaña, gastronomía y aventura
  • Achuras
  • Bondiolas
  • Choripanes
  • Colitas de cuadril
  • Costillares
  • Entrañas
  • Matambres
  • Mollejas
  • Ojo de bife
  • Pamplonas
  • Vacío
Uno de los grandes atractivos del festival será la variedad de propuestas dedicadas a las carnes a la parrilla. Foto: buenosaires.gob.ar

Las propuestas incluirán desde recetas tradicionales acompañadas con chimichurri o salsa criolla hasta versiones gourmet que muestran nuevas tendencias en el universo parrillero. La feria ofrecerá opciones para todos los gustos y presupuestos, convirtiéndose en una verdadera vidriera de los distintos estilos de asado que existen en el país.

Empanadas de todas las provincias: un viaje gastronómico federal sin salir de la Ciudad

Las empanadas tendrán un lugar protagónico en esta edición y permitirán recorrer los sabores más representativos de cada región argentina. Entre las variedades que podrán degustarse estarán:

  • Empanas jujeñas: elaboradas con arvejas y ají molido
  • Empanadas riojanas: preparadas con carne de cuadril
  • Empanadas salteñas: elaboradas con carne cortada a cuchillo, papa y huevo duro
  • Empanadas tucumanas: preparadas con matambre vacuno y pasas de uva
Las empanadas tendrán un lugar protagónico en esta edición y permitirán recorrer los sabores de cada región. Foto: buenosaires.gob.ar

También habrá versiones típicas de La Pampa, Mendoza y San Juan, además de las especialidades patagónicas elaboradas con cordero de Chubut y Santa Cruz. El recorrido se completará con recetas del Litoral, que incorporan pescados de río, quesos y otros ingredientes característicos de la región.

Vinos, cerveza artesanal y tragos: qué tomar para acompañar el asado y las empanadas

La experiencia gastronómica estará acompañada por una cuidada selección de bebidas. Entre ellas se destacarán los vinos de Bodega Valle del Indio, que presentará sus etiquetas Akila, Alma Criolla y Kasañandú, con opciones de Malbec y Cabernet Sauvignon especialmente pensadas para maridar con carnes asadas.

Por su parte, Rabieta será la cerveza exclusiva del festival y ofrecerá estilos como Golden, Irish Red Ale, IPA, Red IPA, Honey, Fresh Lager y Dry Stout.

La propuesta también incluirá tragos clásicos que ganan cada vez más espacio en la gastronomía argentina, como el fernet y el vermú.

Entrada gratis: por qué el Festival del Asado y la Empanada es uno de los eventos más esperados del año

Con acceso libre, una enorme variedad de platos regionales y algunos de los mejores exponentes de la cocina argentina, el Festival del Asado y la Empanada se posiciona como una de las grandes citas gastronómicas de la temporada. Una oportunidad ideal para descubrir sabores, disfrutar en familia o con amigos y rendir homenaje a dos clásicos que forman parte de la cultura y la identidad del país.

El Festival del Asado y la Empanada se posiciona como una de las grandes citas gastronómicas de la temporada. Foto: buenosaires.gob.ar

Cómo llegar al Festival del Asado y la Empanada en el Hipódromo de Palermo

La llegada al Hipódromo de Palermo es bastante accesible, ya que está muy bien conectado con distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, todas las alternativas disponibles:

En colectivo

Es la forma más directa. Varias líneas te dejan sobre Av. del Libertador o muy cerca del acceso:

  • 10, 15, 29, 34, 42, 55, 59, 60, 64, 118, 130, 160 y 166.

La mayoría circula por Av. del Libertador, Av. Dorrego o avenidas cercanas, a pocos metros de la entrada principal del predio.

En subte

El subte no llega directo, pero te acerca bastante:

  • Línea D: estaciones Palermo o Ministro Carranza

Desde cualquiera de esas estaciones podés:

  • Caminar entre 10 y 20 minutos
  • Combinar con un colectivo corto (como el 34 o el 160) hasta Libertador y Dorrego

En tren

  • Línea Mitre: estación 3 de Febrero (la más cercana, a unos 5–10 minutos caminando)
  • Línea San Martín: estación Palermo (un poco más lejos, 15–20 minutos a pie)
TurismoFestivalAsadoEmpanadas
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Llega la Expo Rodantear 2026:fechas, novedades y todo sobre la mayor feria de motorhomes de Argentina

    Llega la Expo Rodantear 2026: fechas, novedades y todo sobre la mayor feria de motorhomes de Argentina

  2. La pizzería porteña que se llenó de marcianitos y permite vivir una experiencia al estilo Pizza Planeta de Toy Story

    La pizzería porteña que se llenó de marcianitos y permite vivir una experiencia al estilo Pizza Planeta de Toy Story

  3. Tiene 250 habitantes, un millón de árboles y viveros de ensueño:el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera

    Tiene 250 habitantes, un millón de árboles y viveros de ensueño: el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera

  4. El destino “todo en uno” de América Latina que cada vez eligen más los argentinos:tiene Caribe, montaña, gastronomía y aventura

    El destino “todo en uno” de América Latina que cada vez eligen más los argentinos: tiene Caribe, montaña, gastronomía y aventura

  5. A 2 horas de CABA:el pueblo con un bosque centenario, una casona de 1870 y termas para desconectarse

    A 2 horas de CABA: el pueblo con un bosque centenario, una casona de 1870 y termas para desconectarse
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez en la ONU: resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Una estudiante inventó que su profesora había muerto, publicó un aviso fúnebre falso y logró que suspendan las clases

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente