Por qué la primavera no empieza el 21 de septiembre en Argentina: cuándo será el equinoccio este 2026

La primavera en Argentina no comenzará el 11 de septiembre. Foto: NA (Daniel Vides)

El 21 de septiembre volverá a reunir picnics, encuentros al aire libre y celebraciones por el Día del Estudiante. Sin embargo, cuando termine esa jornada, el invierno todavía no habrá concluido desde el punto de vista astronómico. La primavera 2026 comenzará oficialmente en la Argentina el martes 22 de septiembre a las 21.05.

El horario corresponde a la Hora Oficial Argentina, UTC-3, y fue incluido en los calendarios del Servicio de Hidrografía Naval y del Instituto de Astrofísica de La Plata. En Tiempo Universal Coordinado, el equinoccio ocurrirá a las 00.05 del miércoles 23 de septiembre. En ese mismo instante comenzará el otoño en el hemisferio norte.

Cuándo empieza la primavera: por qué no será el 21 de septiembre

Las estaciones no comienzan en una fecha fija del calendario. El momento exacto depende de la posición de la Tierra durante su recorrido alrededor del Sol. En el caso de la primavera austral, el cambio se produce con el equinoccio de septiembre, cuando el Sol cruza el ecuador celeste.

La variación de fechas se explica por una pequeña diferencia entre el año trópico y el calendario civil. El primero, relacionado con el ciclo de las estaciones, tiene una duración aproximada de 365,2422 días solares medios. El calendario gregoriano, debido a su sistema de años bisiestos, alcanza un promedio de 365,2425 días.

Aunque la diferencia parece mínima, se acumula y desplaza gradualmente la fecha y la hora de los equinoccios. Por esa razón, en la Argentina el inicio de la primavera puede producirse entre el 21 y el 23 de septiembre, según el año y el huso horario utilizado.

La primavera astronómica comenzará en Argentina durante la noche del 22 de septiembre, un día después de la celebración tradicional. Foto: NA

Qué es y qué ocurre durante el equinoccio

La palabra equinoccio proviene del latín y remite a la idea de “noche igual”. Durante este fenómeno, el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre y distribuye su iluminación de manera similar entre ambos hemisferios. El día y la noche tienen entonces una duración aproximada, pero no exactamente, equivalente.

La diferencia se debe a que la atmósfera desvía los rayos solares y permite ver al Sol incluso cuando geométricamente se encuentra ligeramente por debajo del horizonte. Además, la salida y la puesta se calculan utilizando el borde visible del disco solar, no su centro.

A partir del equinoccio, los días comenzarán a ganar progresivamente horas de luz en el hemisferio sur. Ese proceso continuará hasta el solsticio del 21 de diciembre de 2026 a las 17.50, momento que marcará el comienzo astronómico del verano en la Argentina.

El 21 de septiembre mantendrá sus celebraciones

Que la primavera comience astronómicamente el 22 no modificará las celebraciones tradicionales. El lunes 21 seguirá siendo el Día de la Primavera y coincidirá con el Día del Estudiante, dos fechas vinculadas con encuentros escolares, actividades culturales y reuniones en espacios públicos.

El cambio de estación tampoco significa que las temperaturas subirán inmediatamente. Las condiciones meteorológicas dependen de la circulación atmosférica, los frentes de aire, la humedad y las particularidades geográficas. Por eso, el 22 de septiembre puede haber frío, lluvia o viento en distintas regiones del país, pese a que la primavera ya haya comenzado oficialmente.