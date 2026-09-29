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¿Rastros alienígenas?: la Luna podría conservar pistas de antiguas civilizaciones extraterrestres

Un equipo de investigadores propuso una búsqueda para analizar la tierra del satélite, ya que algunas estructuras podrían haber sobrevivido millones de años.

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La Luna podría ser terreno de extraterrestres
La Luna podría ser terreno de extraterrestres Foto: via REUTERS
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Durante años se intentó despejar la incógnita buscando por toda la galaxia civilizaciones antiguas extraterrestres, pero al parecer, estaban más cerca de lo que pensábamos. Los científicos intentan confirmar esta posibilidad, todavía hipotética, en una nueva línea de investigación que plantea utilizar nuestro satélite natural como una especie de archivo del pasado cósmico.

La propuesta fue desarrollada por investigadores vinculados al Instituto SETI y apunta a buscar pequeñas partículas que podrían ser restos de tecnología producida por civilizaciones extraterrestres. El trabajo fue presentado como prepublicación y busca estimar por primera vez qué posibilidades existirían de que esas posibles “tecnofirmas” hayan llegado hasta la superficie lunar y permanecido allí durante períodos extremadamente prolongados.

¿Por qué la Luna podría conservar pistas de antiguas civilizaciones alienígenas?

Según informaron los científicos, la elección de la luna como reino de los extraterrestres no es casual. A diferencia de la Tierra, nuestro satélite prácticamente no tiene atmósfera, agua líquida ni actividad geológica comparable con la terrestre. En nuestro planeta, esos procesos pueden erosionar, alterar o sepultar materiales durante millones de años, mientras que en la superficie lunar algunos restos pueden permanecer mucho más tiempo.

Durante miles de millones de años, la Luna recibió partículas procedentes del Sistema Solar y del espacio interestelar. Parte de ese material quedó incorporado al regolito, la capa de polvo y fragmentos rocosos que cubre su superficie.

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En este sentido, los investigadores indican que el entorno de la Luna puede funcionar como una suerte de “registro natural”, con determinadas partículas que ayudan a proteger a las civilizaciones de la radiación espacial.

Al mismo tiempo, informaron que la búsqueda estaría enfocada en materiales que presenten características difíciles de explicar mediante procesos naturales. Entre las posibilidades mencionadas aparecen partículas diminutas de materiales tecnológicos muy resistentes, aunque distinguir una eventual señal artificial de una formación natural sería uno de los grandes desafíos científicos.

La Luna podria habe sido escenario de extraterrestres Foto: Foto generada con IA

El polvo lunar que podría revelar una tecnología extraterrestre

Una de las hipótesis más llamativas contempla que fragmentos microscópicos de tecnología de una civilización lejana hayan podido viajar por el espacio durante períodos enormes y terminar depositados en la Luna.

Los modelos analizados contemplan partículas extremadamente pequeñas fabricadas con materiales resistentes, como determinadas cerámicas avanzadas, grafeno o superaleaciones. Algunas podrían, bajo determinadas condiciones, sobrevivir durante largos viajes interestelares.

También aparece una posibilidad todavía más especulativa: las llamadas “partículas de Bracewell”, inspiradas en la propuesta del físico Ronald Bracewell sobre sondas enviadas deliberadamente por civilizaciones extraterrestres para explorar otros sistemas estelares.

Sin embargo, esto no significa que los científicos hayan encontrado restos de tecnología alienígena. La investigación plantea un método para buscar posibles señales de actividad tecnológica antigua y calcular qué tan viable sería que algunas de ellas hubieran sobrevivido hasta nuestros días.

De hecho, uno de los principales obstáculos sería el propio impacto contra la Luna. Para que una partícula microscópica pudiera conservarse, debería alcanzar la superficie a una velocidad que no provocara su destrucción o vaporización. Los cálculos citados en el estudio señalan que, en determinados escenarios, velocidades superiores a unos 5 kilómetros por segundo podrían ser demasiado destructivas.

Por el momento, no existen pruebas contundentes de que haya existido una civilización extraterrestre en la Luna, pero las características del suelo lunar puede ayudar a buscar rastros de un pasado tecnológico que, si alguna vez existió, podría haber quedado registrado en partículas microscópicas durante millones o incluso miles de millones de años.

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