El apocalipsis de Nepal: “Lo que sucedió fue una advertencia para el mundo”

Tragedia en Nepal. Foto: Canal 26.

La catástrofe provocada por el colapso de un glaciar y las inundaciones del 26 de agosto dejó miles de muertos y desaparecidos. Entre los más afectados están los chicos que perdieron a sus familias y ahora viven en escuelas convertidas en refugios.

Uno de ellos es Ram Thakur, un nene de nueve años que permanece en una escuela pública de Nuwakot junto a otros 26 menores desplazados. El chico recuerda cómo su madre lo ayudó a subir una ladera mientras el agua avanzaba. Su última indicación fue clara: “Sube más rápido, no mires atrás”. Cuando Ram se dio vuelta, ella ya no estaba. Tampoco su padre.

La historia de Ram refleja el drama de más de 500 chicos que quedaron sin sus padres o con familiares desaparecidos. Según UNICEF, más de 32.000 niños fueron desplazados por la tragedia.

Una tragedia que dejó miles de desaparecidos

El desastre comenzó cuando una masa de hielo y roca se desprendió en el Himalaya y desencadenó una inundación que arrasó comunidades cercanas a la frontera entre Nepal y China. La corriente destruyó viviendas, caminos, puentes y centrales hidroeléctricas.

Un mes después, habían sido recuperados más de 1.450 cuerpos y unas 5.700 personas continuaban desaparecidas. La identificación de las víctimas también avanzaba lentamente.

La destrucción alcanzó a numerosas escuelas, algunas de las cuales fueron transformadas en refugios para quienes perdieron sus hogares.

El drama de los chicos que esperan a sus padres

La situación también tiene una dimensión legal. En Nepal, una persona desaparecida no puede ser declarada muerta hasta después de 12 años, salvo que exista una declaración judicial por desastre.

De esta manera, muchos chicos no son considerados legalmente huérfanos, aunque llevan semanas sin sus padres y sin saber qué ocurrió con ellos.

Mientras tanto, los menores reciben comida, un lugar donde dormir y asistencia. Pero para muchos, la pregunta continúa siendo la misma: ¿cuándo volverán sus padres?

Nepal pidió ayuda internacional

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, reclamó que la ayuda internacional para reconstruir el país llegue mediante subvenciones y no a través de nuevos préstamos.

También sostuvo que Nepal aporta menos del 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero enfrenta algunas de las consecuencias más graves del cambio climático.

Mientras el país busca a sus desaparecidos y reconstruye las zonas destruidas, Ram sigue esperando que sus padres regresen. Para él y cientos de chicos, el futuro todavía está marcado por una pregunta sin respuesta.