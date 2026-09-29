Cómo hacer mollejas a la parrilla: el truco de los asadores para que queden crocantes por fuera y cremosas por dentro

Preparar mollejas a la parrilla puede parecer una tarea reservada para asadores experimentados, pero el secreto está en respetar los tiempos y evitar una cocción apresurada. El objetivo es lograr una costra crocante y conservar la textura cremosa que caracteriza a este corte.

Antes de llevarlas a las brasas, conviene blanquearlas durante unos minutos y retirar cuidadosamente la grasa y las membranas más duras. Luego deben cocinarse a temperatura media-alta, sin moverlas constantemente, para que puedan dorarse de manera uniforme.

Qué tipo de molleja es mejor para la parrilla

Existen dos variedades principales: la molleja de cuello o garganta y la molleja de corazón. Esta última suele ser la más buscada para cocinar a la parrilla debido a su forma compacta y redondeada, que favorece una distribución pareja de la grasa y permite conseguir una textura más suave.

La elección también puede depender de la disponibilidad y del gusto personal. En cualquier caso, es importante seleccionar piezas frescas, de color uniforme y sin olores intensos. Como referencia, se pueden calcular entre 200 y 250 gramos por comensal, especialmente si las mollejas se servirán como entrada del asado.

Ingredientes para hacer mollejas a la parrilla

Esta receta requiere pocos productos y permite disfrutar del sabor propio del corte:

1 kilogramo de mollejas de corazón o de cuello.

2 limones jugosos.

Sal parrillera, entrefina o gruesa.

Agua, cantidad necesaria.

Unas hojas de laurel.

Un chorrito de vinagre o jugo de limón para el blanqueado.

Cómo hacer mollejas a la parrilla.

Cómo limpiar y blanquear las mollejas

El blanqueado previo ayuda a que la cocción posterior sea más uniforme y reduce el riesgo de que las mollejas queden excesivamente doradas por fuera, pero crudas en el centro. Para hacerlo, hay que colocarlas en una olla con agua fría, sal, hojas de laurel y un poco de vinagre o limón.

La olla se lleva a fuego medio y, una vez alcanzado el hervor, las mollejas deben cocinarse durante 8 a 10 minutos. Después se retiran del agua y se dejan enfriar a temperatura ambiente antes de comenzar la limpieza.

Cuando estén frías y firmes, se debe quitar cuidadosamente el exceso de grasa y las membranas resistentes. No es necesario retirar absolutamente toda la grasa, ya que una pequeña cantidad contribuye al sabor y ayuda a mantener la humedad durante la cocción.

Mollejas a la parrilla: receta paso a paso

Antes de llevarlas a las brasas, conviene blanquearlas durante unos minutos y retirar cuidadosamente la grasa y las membranas más duras.

Blanquear las mollejas: colocarlas en una olla con agua fría, sal, laurel y un chorrito de vinagre o limón. Cocinarlas entre 8 y 10 minutos después de que el agua comience a hervir. Dejarlas enfriar: retirarlas de la olla y esperar hasta que alcancen la temperatura ambiente. Limpiarlas: quitar las membranas más duras y el exceso de grasa, procurando no romper las piezas. Cortarlas: dividir las mollejas en láminas de aproximadamente 2 centímetros de grosor. De esta manera, se expone una superficie mayor al calor y se potencia el dorado. Preparar la parrilla: trabajar con brasas parejas y una temperatura media-alta. Una referencia práctica consiste en colocar la mano a la altura de la rejilla: si se puede soportar el calor durante siete u ocho segundos, la intensidad es adecuada. Cocinar sin apuro: disponer las mollejas sobre la parrilla y dejarlas entre 15 y 20 minutos por lado. Es fundamental no moverlas constantemente, porque necesitan permanecer quietas para formar la costra crocante. Agregar la sal: condimentar durante la cocción con sal parrillera o entrefina. Terminar con limón: cinco minutos antes de retirarlas, rociarlas con abundante jugo de limón. El contacto con la parrilla caliente ayuda a concentrar su sabor junto con los jugos del corte. Servir inmediatamente: llevarlas a la mesa recién salidas de la parrilla para aprovechar el contraste entre la superficie crujiente y el centro cremoso.

Cuánto tiempo se cocinan las mollejas

Después del blanqueado, las mollejas necesitan alrededor de 30 a 40 minutos de cocción total en la parrilla, distribuidos entre ambos lados. El tiempo puede cambiar según el grosor de las piezas, la cantidad de brasas y la distancia entre el fuego y la rejilla.

Para saber si están listas, se debe observar una superficie intensamente dorada y firme. Al cortarlas, el interior tiene que estar caliente y cocido, pero debe conservar humedad. Si se prolonga demasiado la cocción, pueden endurecerse o perder la textura cremosa.

Los trucos para que queden crocantes y no se sequen

Uno de los errores más habituales consiste en colocar las mollejas enteras directamente sobre una parrilla demasiado caliente. Esto puede quemar rápidamente la parte exterior mientras el centro permanece sin cocinar. El blanqueado y el corte en láminas permiten controlar mejor el punto.

También es importante evitar pincharlas repetidamente, ya que esto puede provocar la pérdida de sus jugos. Lo mejor es utilizar una pinza y darlas vuelta una sola vez, cuando la primera cara ya haya desarrollado una costra firme.

Otro punto fundamental es no sobrecargar la parrilla. Debe quedar espacio entre las piezas para que el calor circule y el exterior pueda dorarse. Si se colocan demasiado juntas, pueden liberar humedad y cocinarse al vapor en lugar de quedar crocantes.

Con qué acompañar las mollejas a la parrilla

Las mollejas pueden servirse solas, con limón fresco, o acompañadas con chimichurri, salsa criolla o una mayonesa de ajo. También combinan muy bien con ensaladas frescas, papas al plomo, vegetales grillados o pan tostado.

Si forman parte de un asado completo, conviene servirlas antes de los cortes principales, junto con los chorizos y otros productos de la parrilla. Su sabor intenso y su textura particular las convierten en una entrada ideal para compartir.

La receta difundida por Diario UNO demuestra que no se necesita una preparación compleja para obtener un gran resultado. La limpieza previa, el blanqueado, la temperatura adecuada y la paciencia son las claves para hacer mollejas cremosas y crocantes a la parrilla.