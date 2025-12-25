Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Tiempo actualizado

Hoy en Ciudad De Buenos Aires se presenta un día con cielo parcialmente nuboso desde la mañana, permitiendo intervalos de luz solar. Las temperaturas mínimas arrancarán en 8.6°C, subiendo paulatinamente. Se recomienda salir de casa con un abrigo ligero en las primeras horas del día. Para consultar más detalles sobre el clima, haga clic en el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C con nublados dispersos. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no se descarta la posibilidad de una lluvia ligera en ciertos momentos del día. El viento soplará a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. La humedad relativa, sin grandes variaciones, se mantendrá alta en torno al 78%, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

Finalmente, al llegar la noche, las nubes darán paso a cielos mayormente despejados. Las temperaturas descenderán lentamente, alcanzando nuevamente cifras cercanas a los 8.6°C por la medianoche. La transición hacia el día siguiente traerá consigo condiciones de calma sin eventos climáticos significativos.