Clima en la mañana

Hoy en Catamarca, se espera un clima predominantemente despejado durante la mañana, con agradables temperaturas que oscilarán entre los 6.4°C y 23.7°C. La humedad alcanzará cerca del 65%, ofreciendo una sensación cómoda para quienes transiten por la ciudad. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, garantizando una brisa suave.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima seguirá siendo despejado, con una leve variación en la temperatura, manteniéndose entre los 6.4°C y 23.7°C. Durante la noche, el cielo se mantendrá claro, permitiendo una muy buena visibilidad nocturna, ideal para observar el cielo estrellado. La humedad desciende ligeramente hasta un 37%, y el viento se mantendrá constante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá alrededor de las 08:12 y el atardecer tendrá lugar a las 18:33, proporcionando un día con suficiente luz solar para planificar actividades al aire libre.