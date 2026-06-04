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Inestabilidad y alerta por lluvias en varias provincias: cómo seguirá el clima según el Servicio Meteorológico Nacional

Las precipitaciones afectarán distintas regiones del centro y noroeste del país durante este jueves, donde podrían registrarse acumulados de hasta 60 milímetros. Además, el SMN detalló cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en el AMBA.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 07:52
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El aviso meteorológico rige para diferentes franjas horarias según la provincia y contempla posibles interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.
El aviso meteorológico rige para diferentes franjas horarias según la provincia y contempla posibles interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. Foto: EFE
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este jueves 4 de junio que alcanza a sectores de seis provincias argentinas. El fenómeno afectará áreas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulados significativos de agua.

Según informó el organismo meteorológico, las zonas bajo alerta podrían registrar entre 30 y 60 milímetros de precipitación acumulada, aunque los valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores. Además, no se descarta que las lluvias estén acompañadas por actividad eléctrica aislada.

El SMN emitió una alerta por lluvias para sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca durante este jueves. Foto: NA

Las alertas de nivel amarillo indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños menores o interrupciones temporales en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Qué zonas están bajo alerta por lluvias

El aviso emitido por el SMN comprende distintas regiones del centro y noroeste del país. En la provincia de Buenos Aires, las áreas más comprometidas son los sectores del sur y oeste provincial.

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En tanto, la advertencia también alcanza al noreste de La Pampa, el sur y este de San Luis, el sur y oeste de Córdoba, el sur y este de La Rioja y el sector sureste de Catamarca.

Las zonas bajo alerta podrían registrar precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, con valores superiores en algunos puntos. Foto: NA

Cuándo se esperan las lluvias más intensas

El organismo nacional detalló que la vigencia de las alertas variará según la provincia. Durante la mañana, los fenómenos más relevantes se concentrarán en Córdoba, La Rioja y Catamarca.

Hacia la noche, las condiciones de inestabilidad avanzarán sobre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis, donde se esperan las precipitaciones más importantes.

Cómo estará el clima en el AMBA

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la jornada se presentará con abundante nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día.

Las lluvias persistentes podrían estar acompañadas por actividad eléctrica aislada en distintas regiones del país. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la mañana, se prevén lloviznas aisladas con una probabilidad de ocurrencia de hasta el 40%. La temperatura rondará los 13 grados y los vientos soplarán desde el noreste con velocidades cercanas a los 12 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y la chance de lluvias disminuirá considerablemente. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados, acompañada por vientos leves del sector este.

Para la noche se espera una temperatura cercana a los 15 grados, con cielo mayormente cubierto y vientos moderados del noreste. Aunque las condiciones no anticipan lluvias significativas en el Área Metropolitana durante gran parte de la jornada, la inestabilidad asociada al sistema frontal mantendrá la presencia de nubosidad y humedad en la región.

En el AMBA se espera una jornada con abundante nubosidad, baja probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 18°C. Foto: NA

De esta manera, el avance de las precipitaciones sobre distintas provincias del país marcará una jornada con condiciones meteorológicas variables y bajo vigilancia por parte de los organismos oficiales, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta amarilla vigente.

ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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