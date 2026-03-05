Canal 26
jueves, 5 de marzo de 2026, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en Formosa

En Formosa, el día comienza con un clima fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 7.9°C, mientras que se espera que las máximas lleguen a los 20.5°C. El viento soplará con una velocidad media de 9 km/h, lo que genera una brisa moderada durante las primeras horas del día. La humedad relativa alcanzará el 96%, asegurando una mañana bastante fresca y con nublados intermitentes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado con intervalos de sol ocasional. Las temperaturas seguirán oscilando entre 7.9°C y 20.5°C. Al anochecer, el viento disminuirá ligeramente, mientras que la humedad continúa alta. No se esperan precipitaciones significativas, permitiendo actividades al aire libre con mínimas interrupciones durante la jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Se recomienda vestir con varias capas, ya que el ambiente nublado y los vientos pueden hacer que la sensación térmica sea más baja. Llevar un abrigo ligero será útil para enfrentar los cambios de temperatura a lo largo del día. Protégete del viento y mantente hidratado, dado que la humedad alta puede causar una menor sensación de sed.