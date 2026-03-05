Estado del tiempo matutino en San Luis

En San Luis, el día comienza con condiciones de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales oscilarán entre los 7.5°C, ofreciendo un ambiente ligeramente fresco. La humedad relativa alcanzará el 42%, mientras que los vientos soplarán con una media de 22 km/h, ideal para planear actividades matutinas al aire libre. La máxima velocidad del viento será de 36 km/h, generando ráfagas agradables por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el cielo seguirá mayormente nuboso, con temperaturas alcanzando los 17.7°C. La posibilidad de precipitaciones es baja, permitiendo disfrutar de actividades exteriores sin preocupación. La noche traerá consigo una leve disminución de la temperatura, creando un clima propicio para una cena al aire libre. El viento mantendrá una velocidad mínima de 9.9 km/h durante este período, proporcionando un cierre tranquilo al día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

Desde el punto de vista astronómico, el amanecer en San Luis está programado para las 08:25, y el atardecer se espera que ocurra a las 18:24. Estos eventos diarios marcan el ritmo circadiano de la región, proporcionando amplias horas de luz para quienes gustan de disfrutar del aire libre.