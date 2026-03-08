El clima de hoy en Buenos Aires

En Buenos Aires, las primeras horas de la jornada estarán caracterizadas por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, mientras que se espera que el mercurio suba hasta alcanzar una máxima de 15.7°C. El día comenzará con una ligera brisa que proporcionará un ambiente fresco. Para más detalles sobre el clima, puedes visitar Canal26.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, el cielo continuará estando parcialmente nuboso. Los vientos registrados pueden alcanzar hasta los 21 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura. La humedad relativa esperada es del 92%, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo de la jornada. Asegúrate de llevar un abrigo ligero si planeas disfrutar la tarde fuera de casa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:05 y se espera el atardecer a las 17:52. Este será un día perfecto para observar la transición de luz si las nubes lo permiten.