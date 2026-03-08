Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de marzo de 2026
Clima Buenos Aires
El clima de hoy en Buenos Aires
En Buenos Aires, las primeras horas de la jornada estarán caracterizadas por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, mientras que se espera que el mercurio suba hasta alcanzar una máxima de 15.7°C. El día comenzará con una ligera brisa que proporcionará un ambiente fresco. Para más detalles sobre el clima, puedes visitar Canal26.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
A medida que avance el día, el cielo continuará estando parcialmente nuboso. Los vientos registrados pueden alcanzar hasta los 21 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura. La humedad relativa esperada es del 92%, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo de la jornada. Asegúrate de llevar un abrigo ligero si planeas disfrutar la tarde fuera de casa.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de marzo de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:05 y se espera el atardecer a las 17:52. Este será un día perfecto para observar la transición de luz si las nubes lo permiten.