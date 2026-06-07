Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA atraviesan una jornada marcada por la humedad, la nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas. Foto: EFE

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense transitan un domingo marcado por la inestabilidad climática. El cielo cubierto, las lloviznas intermitentes y una humedad cercana al 92% configuran un escenario típicamente otoñal que acompañará a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante gran parte del día.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas estarán dominadas por la presencia de abundante nubosidad y una masa de aire húmedo que limita las variaciones térmicas. Como consecuencia, la jornada se desarrolla con temperaturas moderadas, pero con una sensación ambiental más pesada debido al elevado contenido de humedad.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo inestable, con lloviznas intermitentes, viento del sudeste y escasa amplitud térmica.

Durante las primeras horas del domingo se registran lloviznas aisladas en distintos sectores de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. La temperatura mínima se ubica en torno a los 12°C, un valor que refleja una mañana fresca, aunque lejos de los registros más fríos de la temporada.

Con el avance de las horas, el termómetro alcanzará una máxima estimada de 15°C. La escasa amplitud térmica responde a la persistente cobertura nubosa, que actúa como regulador natural de la temperatura.

Uno de los factores más destacados de la jornada será la elevada humedad relativa, que se mantendrá cerca del 92%. Esta situación puede generar bancos de neblina y una reducción de la visibilidad en rutas, autopistas y accesos urbanos, especialmente durante las primeras horas del día y hacia la noche.

Las probabilidades de precipitaciones aumentarán hacia la tarde y la noche, en un contexto de elevada humedad y cielo cubierto. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Además, los especialistas anticipan que las probabilidades de precipitaciones aumentarán progresivamente durante la tarde y la noche. Si bien no se esperan fenómenos de gran intensidad en el AMBA, existen chances de lluvias aisladas que podrían registrarse de manera intermitente en distintos puntos.

Los vientos predominantes soplarán desde el sector sudeste a velocidades cercanas a los 21 kilómetros por hora. Esta circulación favorece el ingreso de humedad desde el Río de la Plata, contribuyendo a mantener las condiciones inestables y el cielo mayormente cubierto.

Alerta amarilla por tormentas en varias provincias

Mientras Buenos Aires experimenta un domingo húmedo y con precipitaciones débiles, otras regiones del país se encuentran bajo vigilancia meteorológica. El Sistema de Alerta Temprana del SMN emitió alertas amarillas para sectores de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

Con una máxima prevista de 15°C y humedad cercana al 92%, el tiempo se mantendrá fresco y húmedo durante todo el día. Foto: NA

En estas provincias podrían registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros en cortos períodos. También se prevé actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y posibles episodios de caída de granizo.

Asimismo, el noreste de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires presentan condiciones de inestabilidad asociadas al avance de un sistema frontal que afecta a gran parte del centro y norte del país.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana en Buenos Aires y alrededores

Las perspectivas meteorológicas indican que la situación comenzará a mejorar de manera gradual desde el lunes 8. La disminución progresiva de la nubosidad permitirá algunos períodos de sol y favorecerá una leve recuperación de las temperaturas máximas.

Entre el martes 9 y el miércoles 10 se consolidaría una masa de aire más seca sobre la región metropolitana, dando lugar a jornadas con cielo parcialmente nublado y condiciones más estables.

El pronóstico oficial indica condiciones típicamente otoñales para Buenos Aires, con ambiente ventoso, abundante nubosidad y posibles lluvias. Foto: Unsplash.

Sin embargo, el ingreso de aire frío desde el sur provocará un descenso moderado de las temperaturas mínimas, que volverán a acercarse a valores típicos del invierno que se aproxima.

De esta manera, tras un fin de semana marcado por la humedad y las lloviznas, Buenos Aires se encamina hacia una semana con mejores condiciones meteorológicas, aunque con mañanas más frías y un ambiente cada vez más acorde a la estación.