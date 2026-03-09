Pronóstico del clima para Jujuy hoy

Hoy en Jujuy, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante toda la jornada. En la mañana, las temperaturas variarán entre los 4.2°C y los 18.4°C, proporcionando una sensación fresca, ideal para actividades matutinas al aire libre. No se espera precipitación, por lo que el día comenzará aseguró.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el panorama se mantendrá sin mayores cambios, con cielos parcialmente nubosos. La humedad a lo largo del día alcanzará niveles del 85%. Se registrarán vientos con velocidades máximas de hasta 13 km/h, generando un ambiente ventilado sin llegar a ser incómodo. La presión atmosférica también se mantendrá estable, proporcionando un marco de tranquilidad meteorológica.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Dado el pronóstico de hoy, es recomendable vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, recordando utilizar protector solar aun en días nublados, y asegurar ventanas y objetos ligeros debido a los vientos leves.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 06:01 y se pondrá a las 18:41. La luz del día proporcionará un total de 12 horas y 40 minutos de claridad, lo cual es ideal para disfrutar al máximo las actividades diurnas.