Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 9 de marzo de 2026
Pronóstico del clima para Jujuy hoy
Hoy en Jujuy, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante toda la jornada. En la mañana, las temperaturas variarán entre los 4.2°C y los 18.4°C, proporcionando una sensación fresca, ideal para actividades matutinas al aire libre. No se espera precipitación, por lo que el día comenzará aseguró.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde y noche, el panorama se mantendrá sin mayores cambios, con cielos parcialmente nubosos. La humedad a lo largo del día alcanzará niveles del 85%. Se registrarán vientos con velocidades máximas de hasta 13 km/h, generando un ambiente ventilado sin llegar a ser incómodo. La presión atmosférica también se mantendrá estable, proporcionando un marco de tranquilidad meteorológica.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy
Dado el pronóstico de hoy, es recomendable vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, recordando utilizar protector solar aun en días nublados, y asegurar ventanas y objetos ligeros debido a los vientos leves.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 06:01 y se pondrá a las 18:41. La luz del día proporcionará un total de 12 horas y 40 minutos de claridad, lo cual es ideal para disfrutar al máximo las actividades diurnas.