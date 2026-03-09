Pronóstico del tiempo para esta mañana en Salta

Hoy, el clima en Salta se presenta parcialmente nuboso por la mañana. La temperatura mínima será de unos 3.4°C, proporcionando un inicio de día fresco. Se estima que el viento alcanzará hasta 8 km/h, manteniendo la sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se espera que el cielo continúe nuboso, con la temperatura subiendo a los 21.2°C como máximo. No se esperan precipitaciones, por lo que el día se mantendrá seco y estable. Hacia las horas nocturnas, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 10 km/h, lo que refrescará nuevamente el ambiente. La humedad rondará el 47%, proporcionando condiciones agradables en general.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. El amanecer y el atardecer proporcionarán momentos impresionantes para fotografiar el cielo o simplemente disfrutar del paisaje.