Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 9 de marzo de 2026
Condiciones climáticas
Pronóstico del tiempo para esta mañana en Salta
Hoy, el clima en Salta se presenta parcialmente nuboso por la mañana. La temperatura mínima será de unos 3.4°C, proporcionando un inicio de día fresco. Se estima que el viento alcanzará hasta 8 km/h, manteniendo la sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde, se espera que el cielo continúe nuboso, con la temperatura subiendo a los 21.2°C como máximo. No se esperan precipitaciones, por lo que el día se mantendrá seco y estable. Hacia las horas nocturnas, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 10 km/h, lo que refrescará nuevamente el ambiente. La humedad rondará el 47%, proporcionando condiciones agradables en general.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026
Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. El amanecer y el atardecer proporcionarán momentos impresionantes para fotografiar el cielo o simplemente disfrutar del paisaje.