Pronóstico del tiempo para San Juan hoy

Hoy en San Juan, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas moderadas. Durante la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 9.2°C y 20.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h, generando un ambiente fresco ideal para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el tiempo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas no tendrán grandes variaciones, permaneciendo dentro de los límites cómodos para esta época del año. Se recomienda considerar la posibilidad de que la humedad, que alcanzara un máximo de 61%, genere cierta sensación de pesadez en el ambiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Si planeas salir, no olvides llevar un abrigo liviano para la mañana y una botella de agua para mantenerte hidratado durante el día. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, no está de más estar preparado.