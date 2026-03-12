Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Clima Local
Hoy en Catamarca, el clima estará marcado por condiciones parcialmente nubosas. La clima observada durante la mañana incluirá un amanecer alrededor de las 08:12 con temperaturas que empezarán frescas, pero subirán gradualmente alcanzando máximas de 23.7°C. Con una humedad máxima del 65%, será un día de variaciones significativas en la temperatura a lo largo de las horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Ya en la tarde, se espera que las condiciones permanezcan parciales en cuanto a nubosidad, con temperaturas oscilando hacia un mínimo de 6.4°C por la noche. La velocidad del viento rondará los 16 km/h, contribuyendo a una sensación térmica algo más fría que las temperaturas reales. Al caer la tarde, el sol se despedirá alrededor de las 18:33 horas. En la noche, no habrá precipitaciones significativas, lo cual asegura un cielo despejado para la observación nocturna.