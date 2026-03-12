Hoy en Catamarca, el clima estará marcado por condiciones parcialmente nubosas. La clima observada durante la mañana incluirá un amanecer alrededor de las 08:12 con temperaturas que empezarán frescas, pero subirán gradualmente alcanzando máximas de 23.7°C. Con una humedad máxima del 65%, será un día de variaciones significativas en la temperatura a lo largo de las horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya en la tarde, se espera que las condiciones permanezcan parciales en cuanto a nubosidad, con temperaturas oscilando hacia un mínimo de 6.4°C por la noche. La velocidad del viento rondará los 16 km/h, contribuyendo a una sensación térmica algo más fría que las temperaturas reales. Al caer la tarde, el sol se despedirá alrededor de las 18:33 horas. En la noche, no habrá precipitaciones significativas, lo cual asegura un cielo despejado para la observación nocturna.