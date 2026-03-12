Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.6°C mientras que las máximas rondarán los 16°C. Se espera una tasa de humedad alrededor del 62%, lo que mantendrá el ambiente fresco a lo largo de la jornada. Los vientos, provenientes del noroeste, tendrán una velocidad media aproximada de 8 km/h, aumentando a ráfagas de hasta 12 km/h en ciertas ocasiones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, los nublados parciales persistirán, pero sin previsión de lluvias significativas. Las temperaturas seguirán estables, oscilando entre los 8.6°C y 16°C, manteniendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar algún abrigo ligero dado que las condiciones climatológicas seguirán siendo inestables hasta el cierre del día. Por la noche, el cielo despejado permitirá una agradable vista astronómica, aunque las temperaturas comenzarán a descender gradualmente.