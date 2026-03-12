Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Estado del clima
El clima en Formosa para la mañana se presentará con un cielo despejado y temperaturas que rondarán entre los 9.2°C y 48.5°F. Se espera que la humedad del aire alcance niveles altos con un 96% durante las primeras horas del día. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad media de 9 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Para la tarde y noche se espera que Formosa continúe con cielo despejado, con temperaturas mínimas descendiendo hasta los 7.9°C y máximas llegando a los 20.5°C. La humedad seguirá siendo elevada, manteniéndose alrededor del 96%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad aproximada de 9 km/h.
Sin precipitaciones previstas para hoy, se recomienda aprovechar el día para realizar actividades al aire libre.