Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
El Tiempo
El clima en Salta para hoy se presenta con condiciones variadas. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 4.5°C, con un cielo parcialmente nuboso. La humedad se mantendrá en torno al 86%, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y noche, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21°C, con cielos que permanecen parcialmente nublados. No se esperan precipitaciones, y los vientos del norte a 10 km/h aportarán una brisa suave.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de marzo de 2026
El amanecer comenzará a las 08:03, mientras que el atardecer será a las 18:40, ofreciendo un número total de horas de luz diurna que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre.