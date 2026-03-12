El clima en Salta para hoy se presenta con condiciones variadas. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 4.5°C, con un cielo parcialmente nuboso. La humedad se mantendrá en torno al 86%, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21°C, con cielos que permanecen parcialmente nublados. No se esperan precipitaciones, y los vientos del norte a 10 km/h aportarán una brisa suave.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de marzo de 2026

El amanecer comenzará a las 08:03, mientras que el atardecer será a las 18:40, ofreciendo un número total de horas de luz diurna que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre.