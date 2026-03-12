Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Clima actual
El clima de esta mañana en San Juan se presenta con condiciones parciales de nubosidad. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 9.2°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad rondará un 61%, proporcionando una jornada relativamente seca pero fresca. Los vientos soplarán suavemente en direcciones variables, alcanzando una velocidad de hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Para la tarde y noche se anticipa que continúe el panorama algo nublado. Las temperaturas se incrementarán hasta alcanzar los 20.4°C como máximo. La humedad descenderá a un 33%, lo que favorecerá un ambiente más confortable. Es importante destacar que no hay probabilidades significativas de lluvia, por lo que la tarde y noche serán ideales para actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de marzo de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas del día, el sol componente desde las 08:29, mientras que el atardecer se dará alrededor de las 18:37. Por otra parte, la salida de la luna será a las 17:55 y se ocultará cerca de la medianoche, a las 08:00 del día siguiente.