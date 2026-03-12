El clima de esta mañana en San Juan se presenta con condiciones parciales de nubosidad. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 9.2°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad rondará un 61%, proporcionando una jornada relativamente seca pero fresca. Los vientos soplarán suavemente en direcciones variables, alcanzando una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche se anticipa que continúe el panorama algo nublado. Las temperaturas se incrementarán hasta alcanzar los 20.4°C como máximo. La humedad descenderá a un 33%, lo que favorecerá un ambiente más confortable. Es importante destacar que no hay probabilidades significativas de lluvia, por lo que la tarde y noche serán ideales para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas del día, el sol componente desde las 08:29, mientras que el atardecer se dará alrededor de las 18:37. Por otra parte, la salida de la luna será a las 17:55 y se ocultará cerca de la medianoche, a las 08:00 del día siguiente.